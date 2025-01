Communiqué de presse - Kering et Ardian signent un accord concernant des actifs immobiliers de premier plan à Paris

Communiqué_Kering et Ardian signent un accord_15 01 25

KERING ET ARDIAN SIGNENT UN ACCORD CONCERNANT DES ACTIFS IMMOBILIERS DE PREMIER PLAN À PARIS

Kering et Ardian annoncent ce jour la signature d’un accord d’investissement concernant trois ensembles immobiliers prestigieux à Paris. Ce portefeuille comprend l’Hôtel de Nocé, situé au 26, place Vendôme, et deux immeubles situés au 35-37 et au 56, avenue Montaigne.

Kering apportera ces actifs dans une joint-venture nouvellement créée. Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, détiendra une participation de 60% dans ce portefeuille immobilier unique tandis que Kering conservera les 40% restants. Kering recevra en contrepartie un montant net de 837 millions d’euros.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie immobilière sélective de Kering, visant à sécuriser des emplacements exceptionnels à long terme pour ses Maisons dans les quartiers les plus emblématiques au monde pour le secteur du Luxe.

Pour Ardian, ce partenariat à long terme représente une opportunité unique de renforcer sa présence immobilière à Paris en investissant dans trois actifs situés dans les rues les plus prestigieuses, offrant ainsi à ses clients un accès privilégié à un marché immobilier d’exception.

L’opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025, sous réserve de la réalisation des conditions usuelles en matière de transactions immobilières.

Jean-Marc Duplaix, Directeur général adjoint de Kering et Directeur des Opérations, a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce partenariat qui nous permet de sécuriser des emplacements clés sur le long terme tout en préservant notre flexibilité financière. Ardian, société d’investissement de premier plan, est un partenaire de qualité avec qui nous partageons un héritage français et une vision commune. »

Stéphanie Bensimon, Membre du Comité Exécutif, Membre du Directoire d’Ardian France et Responsable Real Estate d’Ardian, a commenté : « Nous sommes fiers de nous associer à Kering, un leader mondial du luxe, pour investir dans des actifs emblématiques dans les emplacements les plus prestigieux de Paris. Ce partenariat à long terme illustre une approche innovante en matière de stratégie immobilière pour les groupes de luxe tels que Kering. Il ouvre de nouvelles perspectives de croissance et, grâce à notre expertise, nous permet de créer de la valeur pour nos clients. »

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

A propos d’Ardian

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 176 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 720 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d’Ardian représentant une part majoritaire de l’actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

