Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2024. aasta detsembri seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2024. aasta detsembri lõpu seisuga on 0,6833 eurot osaku kohta (30. november 2024: 0,7050). Fondi kogu puhasväärtus on 98,1 miljonit eurot (30. november 2024: 101,2 eurot). EPRA NRV 2024. aasta detsembri lõpu seisuga on 0,7267 eurot osaku kohta.

2024. aasta detsembri lõpus viis portfelli hindamised läbi sõltumatu kinnisvarahindaja. 31. detsember 2024 seisuga kasvas Baltic Horizon Fondi portfelli õiglane väärtus 240,9 miljoni euroni (30. juuni 2024: 239,7 miljonit eurot). Portfelli väärtuse muutust mõjutasid peamiselt diskontomäärade muutused, mis tulenesid intressimäärade (EURIBOR) languse tõttu. Hindamiste kokkuvõte avaldatakse fondi kodulehel. Täpsem info avaldatakse kvartali vahearuandes.

2024. aasta detsembris oli Fondi konsolideeritud puhas renditulu 0.9 miljonit euroni (30. november 2024: 0,9 miljonit eurot). Fond teenis 2024. aasta kaheteistkümne kuuga konsolideeritud puhast renditulu 11,6 miljonit eurot.

2024. aasta detsembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 10,1 miljonit eurot (30. november 2024: 5,2 miljonit eurot). Raha suurenes tänu Coca Cola Plaza saadud täiendavale laenule.

31. detsember 2024 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 256,0 miljonit eurot (30. november 2024: 254,0 miljonit eurot).

