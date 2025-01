Vaisala Oyj

Sisäpiiritieto

16.1.2025 klo 8.30

Sisäpiiritieto: Vaisalan vuoden 2024 liiketulos ennakoitua parempi ja Vaisala antaa ennakkotietoja

Vaisala Oyj:n vuoden 2024 liiketulos (EBIT) oli alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan 83 miljoonaa euroa ja liikevaihto 565 miljoonaa euroa. Tulosennusteessa 24.10.2024 arvioitiin Vaisalan vuoden 2024 liiketuloksen (EBIT) olevan 68–78 miljoonaa euroa ja liikevaihdon 540–570 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 neljännen neljänneksen molempien liiketoiminta-alueiden liiketulosta nostivat ennakoitua korkeampi liikevaihto ja menestyksekäs kustannusten hallinta.

Vaisalan vuoden 2024 neljännen neljänneksen ja koko vuoden alustava liikevaihto liiketoiminta-alueittain oli seuraava:

Milj. euroa Q4/2024 Q4/2023 1-12/2024 1-12/2023 Teolliset mittaukset 65 58 226 227 Sää ja ympäristö 103 90 338 313 Vaisala 168 147 565 540

Vaisala julkaisee vuoden 2024 tammi–joulukuun tilinpäätöstiedotteen tiistaina 18.2.2025 ja vuoden 2024 vuosiraportin viikolla 10.

