EACL et LNC explorent l’intérêt du marché pour les technologies de réacteur SLOWPOKE et de batterie nucléaire

Les laboratoires nucléaires nationaux du Canada annoncent une DEI (demande d’expression d’intérêt) pour rendre les technologies canadiennes de PRM éprouvées accessibles à la communauté de développement des réacteurs

CHALK RIVER, Ontario, 16 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergie atomique du Canada limitée (EACL), société d’État nucléaire canadienne, et Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), premier laboratoire de science et technologie nucléaires au Canada, annoncent avec fierté le lancement d’une Demande d’expression d’intérêt (DEI) afin de mieux comprendre l’intérêt du marché pour l’octroi de licences sur les technologies de réacteur SLOWPOKE et de batterie nucléaire d’EACL en vue d’occasions de commercialisation. La DEI invite les développeurs de technologies et les autres parties prenantes intéressées à soumettre leurs idées et leurs commentaires sur les conceptions et les technologies innovantes des réacteurs, qui ont collectivement des vastes applications telles que la production d’électricité, le chauffage collectif, la production d’isotopes et la recherche en physique.

La technologie SLOWPOKE d’EACL est une famille de réacteurs basse pression de type piscine qui comprend le SLOWPOKE-2, une conception de réacteur petite, simple, peu coûteuse et intrinsèquement sécuritaire qui possède des années d’expérience en matière d’exploitation et qui a été autorisée avec succès et exploitée en toute sécurité au Canada pendant des décennies. Bien qu’elle n’ait jamais atteint le stade de la construction, la technologie de batterie nucléaire est un concept de microréacteur à état solide qui serait capable de produire une combinaison d’électricité (jusqu’à 600 kW e ) et de chaleur (jusqu’à 2 400 kW th à ~400 °C) pendant une période pouvant aller jusqu’à 15 ans sans rechargement, et qui pourrait également survivre à tous les scénarios d’accident hypothétiques sans intervention humaine.

« Grâce à notre programme de travail, qui inclut le programme d’implantation de petits réacteurs modulaires (PRM) et l’Initiative canadienne de recherche nucléaire (ICRN), les LNC ont mis à profit leurs ressources pour aider à développer et à déployer la prochaine génération de réacteurs nucléaires ici, au Canada », a déclaré Lou Riccoboni, vice-président des affaires générales et du développement des entreprises des LNC. « Dans cette optique, nous voyons une réelle opportunité et une grande valeur dans les conceptions SLOWPOKE et de batteries nucléaires d’EACL, qui pourraient jouer un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques et l’avancement de la recherche en physique et en sciences de la santé. Ce processus de DEI nous permet de faire appel à des développeurs de technologies afin de déterminer s’il existe un intérêt commercial à exploiter ces conceptions novatrices, ce qui contribuerait à faire avancer ces causes importantes, tout en tirant le meilleur parti de la propriété intellectuelle d’EACL au nom des contribuables canadiens. »

Parmi les nombreux attraits de la famille de réacteurs SLOWPOKE, on peut citer les caractéristiques « sécuritaires par la physique » de la conception, qui simplifient les opérations et l’octroi de licences, et permettent une exploitation sans surveillance jusqu’à 24 heures. Ces réacteurs sont utilisés en toute sécurité depuis environ cinq décennies au Canada et en Jamaïque, sur des campus universitaires et des installations gouvernementales, pour des applications telles que l’analyse par activation neutronique, la neutronographie et l’enseignement. Le succès des petits réacteurs de recherche SLOWPOKE a également motivé l’exploration du potentiel de versions plus grandes du concept, qui pourraient être utilisées pour le chauffage collectif. Cette initiative a commencé avec le Réacteur de démonstration SLOWPOKE (RDS), un réacteur d’essai de 2 MW th construit aux laboratoires Whiteshell d’EACL près de Pinawa, au Manitoba. Le RDS a atteint sa première criticité en 1987 et a fait l’objet de diverses expériences pour confirmer le comportement physique du réacteur, ses caractéristiques d’exploitation et la performance du système d’arrêt.

Largement envisagée pour l’électricité ou les processus thermiques industriels, la batterie nucléaire d’EACL est un concept de microréacteur (600 kW e / 2400 kW th ) « à état solide », modéré au graphite et refroidi par caloducs, qui a été développé et perfectionné par EACL dans les années 1980 et 1990. Une combinaison de caractéristiques de conception comprenant un combustible tolérant aux accidents, un système de refroidissement passif, un grand réservoir thermique et des rétroactions de température négatives font que cette technologie est intrinsèquement sûre. La batterie nucléaire d’EACL devrait également survivre à tous les scénarios d’accident hypothétiques sans intervention humaine, et convient aux applications hors réseau, avec le potentiel de fournir une combinaison d’électricité et de chaleur (à ~400°C) pendant environ 15 ans, sans rechargement.

Les recherches initiales suggérant que les deux réacteurs pourraient avoir un large attrait au sein de la communauté internationale de développement technologique, EACL et LNC souhaitent maintenant en savoir plus sur l’intérêt du marché pour ces technologies, y compris la conception, l’ingénierie et les ventes de réacteurs, ainsi que les applications d’utilisation finales, telles que le chauffage collectif, la production d’électricité, la production d’isotopes et l’analyse d’activation neutronique.

La DEI est disponible exclusivement sur le système MERX™ du gouvernement du Canada, qui contient des informations générales de haut niveau sur les familles de réacteurs SLOWPOKE et batteries nucléaires. Toutes les questions, réponses et clarifications ne peuvent être soumises et reçues que par l’intermédiaire de cette plateforme. Les participants doivent soumettre leur Avis d’intention de participer d’ici le 31 janvier 2025. Les LNC organiseront également un atelier facultatif et une visite pour les participants inscrits le 19 février 2025 sur le campus des Laboratoires de Chalk River. Les réponses finales à la DEI doivent être soumises au plus tard le 12 mars 2025.

Pour plus de renseignements sur EACL, y compris sur ses programmes visant à favoriser le développement de l’énergie nucléaire au Canada, veuillez visiter le site www.aecl.ca . Vous y trouverez des renseignements supplémentaires sur les LNC et son programme d’énergie propre à l’adresse www.cnl.ca .

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos d’EACL

EACL est une société de la Couronne fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires du Canada. EACL, qui possède les Laboratoires de Chalk River et d’autres sites, habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs. Elle supervise et évalue le travail des LNC par le biais de contrats.

En activité depuis 1952, EACL a conçu et développé le parc de réacteurs nucléaires CANDU utilisés au Canada et dans cinq autres pays. Elle a également livré plus d’un milliard d’isotopes dans le monde entier pour détecter et traiter le cancer. Aujourd’hui, la société profite aux Canadiens en soutenant 14 ministères et organismes fédéraux, ainsi que l’industrie nucléaire mondiale.

Pour en savoir plus sur EACL, visitez www.aecl.ca .

