COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, 16 janvier 2025

VINCI Airports – Trafic au 31 décembre 2024

Très bonne performance enregistrée au quatrième trimestre, avec une croissance de trafic de 7,6 % vs 2023, et de 7,9 % vs 2019

Sur l’ensemble de l’année 2024, le trafic global de VINCI Airports, avec plus de 318 millions de passagers, dépasse son niveau pré-COVID (+3,7 % par rapport à 2019, +8,5 % par rapport à 2023)

Des niveaux de trafic record enregistrés dans plusieurs aéroports du réseau, dont les deux dernières acquisitions Budapest et Édimbourg

Accélération significative du trafic en Asie

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 4ème trimestre 2024 en comparaison du 4ème trimestre 2023.

Plus de 318 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau VINCI Airports en 2024, soit 11 millions de passagers de plus qu’en 2019 (+3,7 %) et près de 25 millions de plus qu’en 2023 (+8,5 %). Cette année marquera le dépassement des niveaux de trafic de 2019, en particulier grâce à une forte accélération du trafic des aéroports du Japon après l’été et une croissance à deux chiffres dans plusieurs aéroports. Quatre aéroports opérés par VINCI Airports ont franchi des seuils symboliques de fréquentation en 2024 : 35 millions de passagers ont été accueillis à Lisbonne, 26 millions de passagers ont été accueillis à l'aéroport de Santiago au Chili, 15 millions à Édimbourg au Royaume-Uni et 8 millions à Belgrade en Serbie.

Des niveaux de trafic exceptionnels ont été enregistrés ce trimestre dans de nombreux aéroports. Les aéroports du Portugal continuent d’accueillir toujours plus de passagers, soutenus par des taux de remplissage records et une forte dynamique des routes intra-européennes. La hausse des capacités des compagnies comme LATAM ou United Airlines a aussi contribué à la bonne performance du trafic long-courrier (Brésil, États-Unis). À Santiago du Chili, les mois d’octobre et novembre ont enregistré des niveaux de fréquentation exceptionnels, sur le domestique comme l’international (Argentine, Brésil) grâce à une croissance de l’offre en sièges de LATAM, Sky Airline et Jetsmart. À l’aéroport de Budapest, alors que le trafic chinois a presque triplé, les marchés européens (Italie, Espagne, Allemagne) connaissent eux aussi des croissances record à deux chiffres, stimulés par une hausse de l’offre des compagnies Ryanair et Wizz Air. Le trafic à l’aéroport d’Édimbourg continue de croître rapidement, porté par des capacités en hausse d’easyJet et Ryanair. Les aéroports du Cap-Vert ont accueilli un nombre record de passagers ce trimestre, grâce à un renforcement et une diversification des routes proposées par les compagnies historiques dont TUI et Transavia, ainsi qu’à l’arrivée d’easyJet sur les routes vers Porto et Lisbonne.

Le trafic a nettement progressé ce trimestre dans les aéroports d’OMA (Mexique), à la faveur d’une augmentation de l’offre des deux principales compagnies Viva Aerobus et Volaris. À Londres Gatwick le trafic a été dynamique en octobre et novembre, toujours grâce aux lignes internationales long-courrier (China Eastern, Norse Atlantic et Air India). L’aéroport de Belfast a bénéficié d’une forte croissance de ses liaisons avec l’Europe continentale. Le trafic est resté dynamique à Belgrade, en particulier sur les routes avec l’Allemagne et la Turquie. En France, l’aéroport de Lyon connaît de beaux résultats grâce à ses compagnies à bas coûts (easyJet +11 %, Volotea +34 %) notamment sur les marchés méditerranéens.

Les plateformes du continent asiatique ont connu une forte accélération de leur trafic durant ce trimestre. Ainsi le niveau de fréquentation des aéroports du Kansai (Japon) a retrouvé et même dépassé ses records historiques, pour la première fois depuis la crise du COVID. Cela s’explique notamment par les très bonnes tendances de trafic enregistrées sur les lignes avec l’Asie du Sud-Est. Au Cambodge, la reprise du trafic vers les niveaux pré-COVID s’est accélérée ce trimestre, à la faveur d’une nette amélioration du trafic international (Thaïlande, Singapour, Corée du Sud, Qatar).

À propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 70 aéroports dans 14 pays. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale internationale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com



Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 décembre 2024

I- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports





Décembre 2024 T4 2024 Cumul à fin décembre 2024 % Variation 2024 / 2023 % Variation 2024 / 2019 % Variation 2024 / 2023 % Variation 2024 / 2019 % Variation 2024 / 2023 % Variation 2024 / 2019 VINCI Airports +8,0 % +7,6 % +7,6 % +7,9 % +8,5 % +3,7 % Portugal (ANA) +3,9 % +18 % +4,1 % +19 % +4,3 % +17 % Royaume-Uni +4,6 % +0,1 % +5,6 % +0,5 % +7,4 % -2,7 % France +6,0 % -4,1 % +4,7 % -6,5 % +4,8 % -11 % Serbie -7,2 % +41 % -2,8 % +38 % +5,3 % +36 % Hongrie +23 % +14 % +21 % +11 % +19 % +8,7 % Mexique (OMA) +9,4 % +23 % +4,4 % +19 % -1,0 % +15 % États-Unis -0,9 % -5,5 % +2,4 % +1,0 % +7,8 % +5,4 % République dominicaine (Aerodom) -5,0 % +7,2 % -5,2 % +11 % +4,0 % +22 % Costa Rica +3,6 % +59 % -4,5 % +51 % +16 % +56 % Chili (Nuevo Pudahuel) +10 % +13 % +9,7 % +17 % +13 % +6,6 % Brésil +7,9 % -5,2 % +10 % -2,1 % +5,1 % -1,9 % Japon (Kansai Airports) +15 % +4,1 % +14 % +4,0 % +19 % -4,7 % Cambodge (Cambodia Airports) +22 % -27 % +22 % -30 % +20 % -37 % Cap-Vert +13 % +15 % +17 % +15 % +17 % +8,8 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

II- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports





Décembre 2024 T4 2024 Cumul à fin décembre 2024 % Variation 2024 / 2023 % Variation 2024 / 2019 % Variation 2024 / 2023 % Variation 2024 / 2019 % Variation 2024 / 2023 % Variation 2024 /

2019 VINCI Airports +5,0 % +0,0 % +5,1 % -0,3 % +5,6 % -2,9 % Portugal (ANA) +1,1 % +9,8 % +0,7 % +9,5 % +1,8 % +8,5 % Royaume-Uni +3,5 % -2,8 % +3,7 % -1,9 % +4,8 % -5,4 % France -1,8 % -16 % -0,6 % -19 % +2,4 % -22 % Serbie -6,6 % +25 % -2,8 % +26 % +3,4 % +22 % Hongrie +21 % +7,9 % +19 % +6,5 % +17 % +3,4 % Mexique (OMA) +9,6 % -1,9 % +5,3 % -5,2 % -0,8 % -10 % États-Unis +13 % +14 % +20 % +16 % +16 % +11 % République dominicaine (Aerodom) -12 % -7,9 % -16 % -7,8 % -9,0 % -0,0 % Costa Rica +10 % +70 % +1,3 % +58 % +16 % +53 % Chili (Nuevo Pudahuel) +8,7 % +3,2 % +8,9 % +2,7 % +13 % +0,9 % Brésil +1,7 % -6,9 % +4,1 % -4,8 % +1,8 % -4,0 % Japon (Kansai Airports) +7,1 % -1,3 % +6,7 % -0,2 % +10 % -3,4 % Cambodge (Cambodia Airports) +13 % -36 % +12 % -41 % +12 % -42 % Cap-Vert +16 % +0,5 % +29 % +4,8 % +22 % -3,2 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.



III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2024 % Variation 2024 / 2023 % Variation 2024 / 2019 Cumul à fin décembre (12 mois) % Variation 2024 / 2023 % Variation 2024 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 8 385 +4,1 % +14 % 35 093 +4,3 % +13 % Porto (OPO) 100 3 673 +4,5 % +20 % 15 930 +4,8 % +22 % Faro (FAO) 100 1 842 +1,3 % +17 % 9 830 +2,0 % +9,1 % Madère (FNC, PXO) 100 1 204 +6,5 % +60 % 5 055 +4,5 % +50 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 634 +7,0 % +31 % 3 285 +9,7 % +33 % TOTAL 15 740 +4,1 % +19 % 69 197 +4,3 % +17 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50,01 9 774 +4,4 % -5,1 % 43 248 +5,7 % -7,1 % Édimbourg (EDI) 50,01 3 712 +7,7 % +11 % 15 790 +9,6 % +7,1 % Belfast (BFS) 100 1 562 +8,4 % +18 % 6 757 +13 % +7,5 % TOTAL 15 049 +5,6 % +0,5 % 65 796 +7,4 % -2,7 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 2 525 +4,3 % -6,1 % 10 482 +4,8 % -11 % Nantes Atlantique (NTE) 85 1 615 +5,8 % +0,9 % 7 009 +7,3 % -3,0 % Rennes Bretagne (RNS) 49 137 +4,8 % -26 % 511 -14 % -40 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 43 +2,9 % -6,5 % 247 -0,9 % -20 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 19 +22 % -9,9 % 178 +8,7 % -13 % Toulon Hyères (TLN) 100 45 -12 % -52 % 292 -5,2 % -42 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 59 +3,2 % -42 % 229 -0,9 % -47 % Annecy (NCY) 100 1 -35 % -10 % 4 +5,2 % +12 % TOTAL 4 445 +4,7 % -6,5 % 18 964 +4,8 % -11 % Serbie Belgrade (BEG) 100 1 941 -2,8 % +38 % 8 364 +5,3 % +36 % TOTAL 1 941 -2,8 % +38 % 8 364 +5,3 % +36 % Hongrie Budapest (BUD) 20 4 504 +21 % +11 % 17 526 +19 % +8,7 % TOTAL 4 504 +21 % +11 % 17 526 +19 % +8,7 %





Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 3 786 +8,6 % +32 % 13 636 +2,2 % +22 % Chihuahua (CUU) 29,99 474 -3,9 % +9,1 % 1 847 -2,8 % +8,9 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 556 -2,2 % +38 % 2 139 -5,5 % +34 % Culiacan (CUL) 29,99 595 -5,4 % -5,5 % 2 274 -13 % -7,8 % Mazatlan (MZT) 29,99 458 +6,3 % +41 % 1 875 +15 % +59 % Acapulco (ACA) 29,99 154 +45 % -30 % 599 -33 % -32 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 192 +2,9 % +13 % 731 +2,6 % +15 % Torreon (TRC) 29,99 207 +1,7 % +13 % 816 +4,7 % +15 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 165 -4,7 % +9,8 % 668 +3,0 % +8,1 % Durango (DGO) 29,99 139 +6,0 % -7,1 % 528 +4,3 % +0,9 % Zacatecas (ZCL) 29,99 91 -18 % -27 % 373 -16 % -22 % Tampico (TAM) 29,99 150 +1,7 % -18 % 561 -0,7 % -24 % Reynosa (REX) 29,99 136 -3,2 % +16 % 529 -1,6 % +11 % TOTAL 7 104 +4,4 % +19 % 26 576 -1,0 % +15 % États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 706 +3,9 % +4,6 % 6 461 +7,1 % +8,0 % Atlantic City (ACY) MC* 224 -7,9 % -20 % 1 042 +13 % -8,1 % TOTAL 1 930 +2,4 % +1,0 % 7 503 +7,8 % +5,4 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 332 -6,4 % +12 % 5 810 +3,2 % +29 % Puerto Plata (POP) 100 193 +6,9 % +16 % 880 +19 % +2,1 % Samana (AZS) 100 23 +7,1 % -26 % 103 -16 % -39 % La Isabela (JBQ) 100 10 -46 % -53 % 52 -42 % -38 % TOTAL 1 559 -5,2 % +11 % 6 846 +4,0 % +22 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 396 -4,5 % +51 % 1 910 +16 % +56 % TOTAL 396 -4,5 % +51 % 1 910 +16 % +56 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 6 921 +9,7 % +17 % 26 254 +13 % +6,6 % TOTAL 6 921 +9,7 % +17 % 26 254 +13 % +6,6 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 965 +0,5 % -6,7 % 7 596 +3,6 % -1,5 % Manaus (MAO) 100 810 +24 % +0,8 % 2 947 +10 % -2,9 % Porto Velho (PVH) 100 158 +46 % -14 % 497 -15 % -33 % Boa Vista (BVB) 100 135 +31 % +49 % 457 +12 % +32 % TOTAL 3 236 +10 % -2,1 % 12 081 +5,1 % -1,9 %





Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 8 226 +20 % +8,2 % 30 632 +31 % -4,0 % Itami (ITM) 40 4 110 +5,7 % -3,3 % 15 158 +2,7 % -8,3 % Kobe (UKB) 40 910 +4,4 % +3,7 % 3 575 +4,1 % +6,3 % TOTAL 13 246 +14 % +4,0 % 49 365 +19 % -4,7 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 1 292 +21 % -16 % 4 746 +19 % -21 % Sihanoukville (KOS) 70 35 x2,4 -90 % 93 +71 % -94 % TOTAL 1 328 +22 % -30 % 4 839 +20 % -37 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 169 +12 % +6,7 % 669 +11 % +3,3 % Sal (SID) 100 375 +21 % +20 % 1 334 +19 % +13 % Sao Vicente (VXE) 100 84 +28 % +29 % 300 +24 % +19 % Boa Vista (BVC) 100 160 +6,9 % +11 % 617 +15 % +7,4 % TOTAL 812 +17 % +15 % 3 006 +17 % +8,8 % Total VINCI Airports 78 211 +7,6 % +7,9 % 318 226 +8,5 % +3,7 %

*MC : Management Contract

IV- Mouvements commerciaux par aéroport





Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2024 % Variation 2024 / 2023 % Variation 2024 / 2019 Cumul à fin décembre (12 mois) % Variation 2024 / 2023 % Variation 2024 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 54 877 +0,0 % +4,4 % 225 268 +1,1 % +3,5 % Porto (OPO) 100 24 368 +0,5 % +5,1 % 104 040 +2,3 % +7,8 % Faro (FAO) 100 12 585 -0,2 % +18 % 63 530 +1,3 % +8,1 % Madère (FNC, PXO) 100 8 622 +5,3 % +43 % 34 537 +1,4 % +32 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 7 124 +3,9 % +22 % 37 195 +5,9 % +26 % TOTAL 107 636 +0,7 % +9,5 % 464 992 +1,8 % +8,5 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50,01 60 938 +2,5 % -3,1 % 261 618 +3,4 % -6,8 % Édimbourg (EDI) 50,01 28 235 +2,3 % -9,3 % 119 924 +4,9 % -8,5 % Belfast (BFS) 100 13 816 +13 % +27 % 54 306 +12 % +10 % TOTAL 102 989 +3,7 % -1,9 % 435 848 +4,8 % -5,4 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 24 169 -0,6 % -15 % 98 349 +2,9 % -20 % Nantes Atlantique (NTE) 85 12 053 +1,2 % -16 % 50 668 +4,1 % -20 % Rennes Bretagne (RNS) 49 2 066 +5,4 % -37 % 7 771 -5,6 % -46 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 622 -18 % -1,1 % 3 721 -1,7 % -3,9 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 945 -8,4 % -21 % 5 696 -4,5 % -17 % Toulon Hyères (TLN) 100 1 102 -0,1 % -43 % 8 710 +1,4 % -22 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 230 -0,6 % -44 % 5 040 +1,3 % -45 % Annecy (NCY) 100 368 -26 % -26 % 2 159 -4,0 % -14 % TOTAL 43 124 -0,6 % -19 % 184 695 +2,4 % -22 % Serbie Belgrade (BEG) 100 20 577 -2,8 % +26 % 86 121 +3,4 % +22 % TOTAL 20 577 -2,8 % +26 % 86 121 +3,4 % +22 % Hongrie Budapest (BUD) 20 32 307 +19 % +6,5 % 125 505 +17 % +3,4 % TOTAL 32 307 +19 % +6,5 % 125 505 +17 % +3,4 %





Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 30 132 +13 % +11 % 107 883 +4,7 % -0,9 % Chihuahua (CUU) 29,99 5 384 -2,6 % -13 % 21 827 +1,9 % -13 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 744 +4,2 % +12 % 18 171 -0,4 % +4,1 % Culiacan (CUL) 29,99 5 094 -2,4 % -15 % 19 336 -15 % -23 % Mazatlan (MZT) 29,99 4 151 +15 % +7,9 % 15 995 +15 % +21 % Acapulco (ACA) 29,99 1 688 +17 % -59 % 6 739 -40 % -61 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 3 437 -5,0 % -7,3 % 13 767 -1,2 % -8,2 % Torreon (TRC) 29,99 2 518 -5,3 % -20 % 10 031 -2,9 % -22 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 1 952 -7,4 % -19 % 7 542 +1,8 % -19 % Durango (DGO) 29,99 2 649 -1,0 % -21 % 9 998 -3,8 % -19 % Zacatecas (ZCL) 29,99 995 -15 % -30 % 4 019 -20 % -26 % Tampico (TAM) 29,99 1 816 -13 % -34 % 8 835 +7,4 % -20 % Reynosa (REX) 29,99 1 197 -0,6 % +16 % 4 725 -1,8 % +10 % TOTAL 65 757 +5,3 % -5,2 % 248 868 -0,8 % -10 % États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 36 394 +23 % +16 % 132 160 +17 % +10 % Atlantic City (ACY) MC* 2 229 -16 % +11 % 10 319 +6,8 % +27 % TOTAL 38 623 +20 % +16 % 142 479 +16 % +11 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 11 484 -14 % +0,6 % 48 581 -7,8 % +12 % Puerto Plata (POP) 100 1 326 +2,5 % +6,7 % 6 068 +21 % -2,2 % Samana (AZS) 100 210 -1,4 % -17 % 875 -26 % -34 % La Isabela (JBQ) 100 1 081 -38 % -54 % 5 040 -33 % -47 % TOTAL 14 101 -16 % -7,8 % 60 572 -9,0 % -0,0 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 4 988 +1,3 % +58 % 21 362 +16 % +53 % TOTAL 4 988 +1,3 % +58 % 21 362 +16 % +53 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 40 806 +8,9 % +2,7 % 158 564 +13 % +0,9 % TOTAL 40 806 +8,9 % +2,7 % 158 564 +13 % +0,9 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 13 704 -6,5 % -12 % 55 272 +0,0 % -5,4 % Manaus (MAO) 100 8 117 +17 % +4,9 % 30 074 +8,2 % +2,8 % Porto Velho (PVH) 100 1 111 +21 % -19 % 3 661 -30 % -39 % Boa Vista (BVB) 100 905 +16 % +44 % 3 315 +10 % +35 % TOTAL 25 461 +4,1 % -4,8 % 97 765 +1,8 % -4,0 %





Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 50 966 +15 % -0,6 % 193 134 +23 % -6,6 % Itami (ITM) 40 34 728 -0,5 % +0,9 % 137 286 -0,6 % -0,8 % Kobe (UKB) 40 8 516 -6,0 % -2,0 % 33 300 -4,6 % +6,1 % TOTAL 94 210 +6,7 % -0,2 % 363 720 +10 % -3,4 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 10 863 +12 % -28 % 41 022 +12 % -27 % Sihanoukville (KOS) 70 575 +15 % -87 % 2 075 +10 % -88 % TOTAL 11 438 +12 % -41 % 43 097 +12 % -42 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 2 355 +19 % -2,0 % 8 722 +11 % -8,9 % Sal (SID) 100 3 669 +35 % +4,9 % 12 385 +32 % -1,7 % Sao Vicente (VXE) 100 1 040 +30 % +11 % 3 709 +21 % +2,8 % Boa Vista (BVC) 100 1 328 +21 % +14 % 4 832 +30 % +4,7 % TOTAL 8 910 +29 % +4,8 % 31 337 +22 % -3,2 % Total VINCI Airports 610 927 +5,1 % -0,3 % 2 464 925 +5,6 % -2,9 %

*MC : Management Contract



Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

