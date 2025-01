IBA annonce une transition dans sa direction financière

Louvain-La-Neuve, Belgique, le 17 janvier 2025 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules et principal fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui que Soumya Chandramouli quittera sa fonction de Chief Financial Officer (CFO) à partir du 31 janvier 2025. Henri de Romrée, Deputy CEO, supervisera la direction financière du Groupe jusqu'à la nomination d'un nouveau CFO. Thomas Pevenage, Finance Director, continuera à se charger de la fonction de Group Investor Relations jusqu'à nouvel ordre.

Soumya Chandramouli quitte IBA après 21 ans de service, ayant occupé le poste de CFO depuis 2016. Tout au long de sa carrière chez IBA, Soumya a joué un rôle important dans le succès continu de l'entreprise. En étroite collaboration avec Olivier Legrain, Henri de Romrée et le Conseil d'administration ainsi que l'équipe de direction, Soumya a joué un rôle clé dans la définition de l’orientation stratégique de l’entreprise. Après sa longue période de collaboration, et en accord mutuel avec le CEO, Soumya a décidé qu'il était temps de relever de nouveaux défis professionnels en dehors d'IBA.

Henri de Romrée a rejoint IBA en tant que Chief Strategy Officer en novembre 2023. Il a été nommé Deputy CEO en mars 2024, se consacrant spécifiquement au développement des opportunités de croissance dans le secteur ‘Autres Accélérateurs’. Sa grande expérience garantira une transition efficiente pour l'entreprise jusqu'à ce qu'un successeur soit trouvé.

Olivier Legrain, CEO d'IBA, commente : « Le parcours de Soumya chez IBA a été marqué par d’importantes réalisations dans ses différents rôles, notamment en tant que CFO. Ses contributions au cours de ses années chez IBA ont largement participé à la progression de l'entreprise, soutenue par la structure financière qu'elle a mise en place. Son intelligence, son professionnalisme et la qualité exceptionnelle de son travail laisseront une empreinte durable sur nos équipes. Nous lui en sommes particulièrement reconnaissants. Sur un plan plus personnel, son dynamisme, son humour, sa ténacité et sa bienveillance nous manqueront beaucoup. Nous tenons à remercier sincèrement Soumya pour ses contributions inestimables et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets. »

Soumya Chandramouli explique : « Je suis fière de mon passage chez IBA et ravie de laisser l'entreprise entre de bonnes mains. Tout au long de mon parcours au sein de la société, j'ai eu l'honneur de participer à des transformations significatives et je suis extrêmement fière de ce que nous avons accompli. Il est maintenant temps de passer le relais à Henri et l’équipe Finance qui assureront une transition optimale, en attendant qu'un successeur soit trouvé. Je tiens à remercier chaleureusement Olivier, Henri et le Conseil d'administration ainsi que l'équipe de direction et toute la famille IBA pour les nombreuses années de développement et d'accomplissements professionnels. »

***FIN***

