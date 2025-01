Cavli Wireless présente le module d’IdO cellulaire CQM205 5G-NR pour révolutionner les solutions connectées à large bande passante

SAN JOSÉ, Californie, 17 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavli Wireless , l’un des principaux innovateurs en matière de solutions IdO, est ravi de présenter son module d’IdO cellulaire CQM205 5G-NR Sub-6 phare, dévoilé en avant-première lors du Consumer Electronics Showcase 2025 du 7 au 11 janvier. Ce lancement constitue une étape décisive dans la démarche de Cavli visant à révolutionner la connectivité IdO, en fournissant aux FEO une solution polyvalente alliant technologie de pointe et compatibilité mondiale.

Mesurant 45 x 52 mm*, le CQM205 est conçu pour offrir les meilleures performances 5G-NR Sub-6 de sa catégorie, en conformité avec les normes 3GPP Release 17. Il prend en charge des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 3,7 Gbit/s et des vitesses de chargement de 2,5 Gbit/s, répondant ainsi aux exigences des applications IdO les plus gourmandes en données. Équipé d’un chipset de bande de base Qualcomm SDX75, le CQM205 repose sur des composants matériels avancés tels qu’un processeur Quad Core Arm Cortex A55 et des processeurs DSP Qualcomm Hexagon, garantissant une puissance de traitement inégalée pour les applications en périphérie.

Grâce à la prise en charge de l’agrégation de porteuses 4x Carrier Aggregation (4CA) et à une bande passante de 300 MHz, le CQM205 élimine les goulets d’étranglement en matière de connectivité et permet un transfert de données robuste dans les environnements à forte demande. Disponible en boîtier LGA, le module répond aux déploiements mondiaux grâce à sa compatibilité eSIM et à la prise en charge du GNSS multi-constellation à double bande (L1+L5), ce qui le rend idéal pour le suivi, la surveillance et l’analyse des données en temps réel.

Parmi les points forts du CQM205 figure son dispositif d’agrégation de porteuses 4x Carrier Aggregation (4CA), qui change la donne pour les FEO qui développent des solutions IdO à forte consommation de bande passante. En agrégeant plusieurs fréquences porteuses, le module maximise le spectre radio disponible, délivrant des vitesses de données plus élevées et améliorant l’efficacité du réseau. Ainsi, il garantit une connectivité sans faille, y compris dans les zones de congestion du réseau, et améliore les performances des applications nécessitant une latence ultra-faible, telles que les systèmes de surveillance intelligents, l’automatisation industrielle en temps réel et les véhicules autonomes.

Le CQM205 satisfait un large éventail d’industries en proposant des solutions révolutionnaires pour les applications IdO. Dans l’industrie 4.0, le débit élevé et les capacités de traitement avancées du module facilitent la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive pour les étages industriels dotés d’une multitude de machines engendrant d’importants volumes de données. Ainsi, les fabricants peuvent optimiser les coûts opérationnels et minimiser les temps d’arrêt en employant des passerelles/routeurs industriels alimentés par le module. Au sein des villes intelligentes, le CQM205 assure la prise en charge des infrastructures intelligentes, telles que les solutions de surveillance intelligente et les systèmes de sécurité publique, afin de garantir des environnements urbains plus efficaces et plus réactifs. Dans les secteurs de la logistique et du transport, les fonctionnalités GNSS et la connectivité robuste du module permettent un suivi précis en temps réel, améliorant l’efficacité opérationnelle et garantissant la sécurité des actifs de grande valeur.

L’intégration Hubble du CQM205 renforce davantage ses performances en permettant le diagnostic, la surveillance et le débogage à distance du module grâce au service Hubble Applet, un composant avancé de la Cavli Hubble IoT connectivity & modem management platform (plateforme de gestion de la connectivité et des modems Cavli Hubble IoT). Grâce à cette fonctionnalité, l’intervention physique n’est plus nécessaire, ce qui simplifie l’expansion des solutions IdO. Grâce à des alliances stratégiques avec des opérateurs du monde entier, Cavli s’est forgé une présence substantielle, offrant des solutions de connectivité inégalées qui établissent de nouvelles normes en matière de qualité de service et de rapport qualité/prix.

John Mathew, PDG et architecte technologique en chef de Cavli Wireless, a déclaré : « Le lancement du CQM205 représente une avancée significative pour notre entreprise et pour l’industrie de l’IdO, car de plus en plus d’applications IdO doivent être alimentées par des modems de connectivité capables d’offrir une latence ultra-faible et un débit élevé. Le CQM205 est le résultat des efforts constants de notre équipe pour développer une technologie de connectivité qui répond aux exigences du monde réel dans le domaine de l’IdO. Grâce à ses capacités 5G à haut débit, à sa puissance de traitement robuste et à son opérabilité mondiale, le CQM205 permet aux FEO de concevoir des solutions innovantes qui redéfinissent ce qu’il est possible de faire dans le monde connecté. »

En associant des fonctionnalités avancées à une connectivité mondiale sans faille, Cavli ne cesse de définir de nouvelles normes en matière de fiabilité, d’évolutivité et d’innovation dans le domaine de l’IdO cellulaire. Alors que le paysage de l’IdO évolue, le CQM205 témoigne de la vision de Cavli consistant à fournir des solutions de connectivité pérennes capables de stimuler les industries et de favoriser les avancées technologiques. Nous vous invitons à prendre contact avec nos experts solutions pour savoir comment améliorer votre prochain projet grâce au CQM205. Avec Cavli, lancez-vous sur la voie d’une connectivité fiable et efficace.

À propos de Cavli Wireless

Cavli Wireless est un fabricant de modules d’IdO cellulaire, qui combine la connectivité IdO et la gestion des données en une plateforme unique. Cavli conçoit et fabrique des modules intelligents d’IdO cellulaire de qualité industrielle, qui améliorent la fiabilité des équipements et accélèrent les processus de développement d’applications. Les modules cellulaires intelligents de Cavli sont équipés d’une connectivité cellulaire mondiale, grâce à une fonctionnalité eSIM intégrée qui fournit aux utilisateurs une tarification abordable des données, une gestion simplifiée des appareils et un traitement centralisé des abonnements via la plateforme cloud exclusive, Cavli Hubble.

À propos du CES

Le CES Las Vegas est le plus grand événement mondial consacré aux technologies grand public. Il réunit des innovateurs, des leaders d’opinion et des entreprises internationales pour présenter les dernières avancées qui façonneront notre avenir. Organisé du 7 au 10 janvier, l’événement met en lumière les innovations révolutionnaires dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’IdO, des villes intelligentes, de la technologie automobile et bien plus encore. Il propose une programmation dynamique par le biais de conférenciers de premier plan, d’expositions interactives et d’opportunités de réseautage.

CONTACT :

Abhinand Dinesh, Associé principal — Marketing d’entreprise

Cavli Wireless

abhinand.dinesh@cavliwireless.com

+91-9605750306

https://www.cavliwireless.com/

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/339ae5e7-62ea-4421-ba9a-7406b320e8ea