NetBet Casino slår sig sammen med Relax Gaming

KØBENHAVN, Danmark, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark har indgået en aftale med iGaming-virksomheden Relax Gaming om at gøre deres spil tilgængelige for spillere i Danmark.

Relax’s kreativitet med at designe en række unikke og underholdende online casinospil har fået virksomheden til at vinde adskillige priser. Virksomheden vandt titlen ”Online Slot of the Year” ved Global Gaming Awards 2024 og bygger videre på sine tidligere succeser, som tæller modtagelse af prisen ”Slot Developer of the Year” ved SBC Awards 2022.

Blandt de nye titler fra relax, som bliver tilgængelige for NetBet Danmarks kunder, er spændende spilleautomater som Money Train 3, Wildchemy og Temple Tumble.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, siger: "Hos NetBet samarbejder vi kun med virksomheder, der har en dokumenteret historik for at skabe underholdende titler, som kunderne kan nyde. Relax’s liste over priser og nomineringer taler for sig selv, og vi er glade for at indlede et samarbejde med dem, som vil gavne alle parter."

Relax Gaming’s CEO, Martin Stålros, siger: "Vi ser virkelig frem til at arbejde sammen med NetBet Casino. Partnerskabet giver mulighed for at arbejde sammen på et vigtigt reguleret marked, så Relax kan udvide sin tilstedeværelse på det danske marked og i hele Norden.”

"Som en af de førende operatører har NetBet gjort store fremskridt i branchen, hvilket gør det til et spændende partnerskab sammen."

NetBet-spillere kan udforske Relax’s flagskibsspil på NetBet Danmarks hjemmeside, såvel som andre underholdende online casinospilvarianter som bordspil og bingo.

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde spillerene har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.

For mere information besøg venligst: www.netbet.com/dk , eller kontakt: press@netbet.com.

Om Relax Gaming/RLX Gaming

Relax Gaming Group blev grundlagt i 2010 med det formål at forenkle leveringen af B2B-indhold til det moderne iGaming-landskab. Med forretningsforenkling og samarbejde i centrum for deres etos, er deres hurtige og vedvarende ekspansion blevet udtænkt for at levere uovertruffen global rækkevidde.

Via en hurtig engangsintegration giver Relax Gaming nu adgang til en liste med mere end 4.000 casinospil til mere end 700 operatørmærker med en bred vifte af proprietære produkter, herunder poker, bingo og sin egen omfattende portefølje af spillemaskiner. Samlet indhold af høj kvalitet fra mere end 70 partnerstudier leveres gennem de udvalgte Silver Bullet (kommercielt repræsenteret) og Powered By Relax (kommercielt uafhængige) partnere.



Regulerede markeder er også kernen i virksomhedens vækststrategi, med licenser i flere jurisdiktioner, herunder: Alcohol and Gaming Commission of Ontario, Malta Gaming Authority, Gibraltar Licensing Authority, UK Gambling Commission, Romanian National Gaming Office (ONJN) og Hellenic Gaming Commission. Ud over licenserede operationer understøtter Relax Gaming fuldt ud regulerede markeder som Colombia, Spanien, Mexico, Danmark, Sverige, Estland og Letland.