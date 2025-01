Ray Parlour rinnova come Ambasciatore del brand NetBet nel Regno Unito

LONDRA, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet UK, uno dei principali operatori di gioco online, è entusiasta di annunciare il rinnovo della sua partnership con la leggenda dell'Arsenal Ray Parlour come Brand Ambassador nel Regno Unito per il 2025. Dopo una prima stagione di successo insieme, la presenza dinamica e l'amore per lo sport di Parlour continueranno a rappresentare il marchio NetBet per un altro anno ricco di azione.

Da quando è entrato a far parte di NetBet all'inizio del 2024, Ray Parlour è diventato sinonimo dell'approccio divertente, interattivo e responsabile del brand alle scommesse sportive e ai giochi online. La sua vasta base di fan e la sua impareggiabile esperienza nel calcio, nelle corse di cavalli e nel poker, si sono dimostrate preziose durante un anno storico per il marchio. Il coinvolgimento di Ray nel NetBet Poker Tour ha ulteriormente rafforzato il suo legame con i fan, portando sul tavolo la sua competitività e la sua personalità coinvolgente, e rendendo gli eventi ancora più memorabili.

Parlour, noto anche come "Il Pelè di Romford", vanta un'illustre carriera calcistica, con oltre 400 presenze per l'Arsenal e un ruolo fondamentale nella loro iconica squadra di Invincibili, campioni della Premier League 2003/04. Con tre titoli di Premier League, quattro FA Cup e trionfi europei nel suo palmares, Ray è una delle figure più rispettate del calcio inglese.

Come parte del rinnovato accordo, Ray Parlour continuerà a essere presente nelle campagne di marketing di NetBet UK sia per i suoi prodotti sportivi che per il casinò. Dai contenuti social coinvolgenti all'analisi esclusiva degli esperti, Parlour si connetterà con i fan durante tutto l'anno.

Riflettendo sulla rinnovata partnership, Ray Parlour ha dichiarato: "Ho trascorso un anno fantastico con NetBet e sono lieto di continuare a essere il loro Brand Ambassador nel 2025. Con così tanti grandi momenti sportivi nel prossimo futuro, non vedo l'ora di far parte dell'azione e condividerla con gli appassionati giocatori di NetBet".

Marcel Prioteasa, CEO di NetBet, ha commentato: "Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Ray, la cui passione e i cui risultati combaciano perfettamente con i valori del nostro brand. Non vediamo l'ora di un altro grande anno di collaborazione, offrendo approfondimenti esclusivi ed esperienze uniche che colleghino ulteriormente il nostro marchio con gli appassionati di sport e rafforzino la nostra identità sul mercato".

Questo annuncio segue la continua innovazione di NetBet nel migliorare l'esperienza dell’utente. Con una rinnovata app di scommesse sportive e una lobby di casinò lanciata lo scorso anno, che offre promozioni giornaliere, giochi gratuiti e migliaia di mercati di scommesse, NetBet rimane impegnata nel fornire una piattaforma di gioco di alto livello per i giocatori del Regno Unito.

