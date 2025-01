COMMUNIQUÉ DE PRESSE

21 janvier 2025

DUNCAN MINTO NOMMÉ DIRECTEUR FINANCIER DE RENAULT GROUP

Boulogne-Billancourt, le 21 janvier 2025 - Renault Group a le plaisir d’annoncer que Duncan Minto deviendra le nouveau Directeur financier du Groupe, à partir du 1er mars, et succèdera à Thierry Piéton.

Thierry Piéton a en effet choisi de relever un nouveau défi professionnel, annoncé prochainement.

Son départ de l’entreprise sera effectif au 28 février 2025.

Duncan Minto est actuellement Directeur financier d’Alpine, poste qu’il occupe depuis octobre 2023. Il sera membre de la Leadership Team et rattaché à Luca de Meo, CEO de Renault Group.

Luca de Meo, CEO de Renault Group, déclare « Grâce à son expérience de plus de 25 ans dans la finance, à sa connaissance approfondie du groupe et de l’industrie automobile, Duncan a toutes les cartes en main pour poursuivre et même accélérer les actions déjà engagées. Il jouera un rôle déterminant dans la transformation et dans la bonne exécution du plan afin de libérer tout le potentiel de notre entreprise. »

Luca de Meo a également tenu à saluer l’action de Thierry Piéton : « Thierry a eu un rôle essentiel dans la mise en place de la stratégie de Renault Group, tant par le pilotage de la performance et sa forte implication dans nos projets structurants que dans l’amélioration de la perception du Groupe par les marchés financiers. Au nom de toutes les équipes, je le remercie chaleureusement de son engagement et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouveaux projets. »

Thierry Piéton confie : « Ces 9 années passées au sein de Renault Group ont été les plus stimulantes et intenses de ma carrière. Je suis fier d’avoir contribué au déploiement de la stratégie du Groupe ainsi qu’à son redressement opérationnel. Je remercie nos équipes, avec qui j’ai eu tant de plaisir à travailler, pour leur engagement, ainsi que nos investisseurs et partenaires financiers, pour leur confiance. Je quitte un groupe, désormais solide et performant, prêt à relever les défis de son industrie. »



