Johtava ruotsalainen teknillinen yliopisto valitsi Innofactorin toimittamaan dokumentin- ja asianhallintajärjestelmän

Innofactor Oyj:n lehdistötiedote 21.1.2025 klo 14.00

Johtava ruotsalainen teknillinen yliopisto on julkisessa hankinnassa valinnut Innofactor Dynastyn toimittamaan tiedonhallintajärjestelmän, joka kattaa asian- ja dokumentinhallinnan, arkistoinnin ja kokousten hallinnan, mukaan lukien ylläpidon SaaS-pilvipalveluna.

Perusteellisen arvioinnin jälkeen yliopisto on valinnut Innofactor Dynastyn toimittamaan ja hallinnoimaan järjestelmää, joka on kestävä, korkealaatuinen ja mukautettu ruotsalaisille korkeakouluille. Dynastyn toiminnot on hyvin suunniteltu ja hallinnoitu, sisältäen toimintoja ja nimikkeistöä tukemaan korkeakoulujen toimintatapoja, ja jossa kaikki osat ovat turvallisia, hyvin toteutettuja, testattuja ja dokumentoituja.

Sopimuskausi on kaksi vuotta, jonka jälkeen määräaikaista sopimusta voidaan jatkaa kymmenellä yhden vuoden optiokaudella, joista päätetään erikseen. Asiakkaan hankintapäätöksessä ilmoittama hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa) on noin 827 000 euroa. Määräaikaan mennessä tarjouksia jättivät Innofactorin lisäksi Sokigo AB, Tietoevry AB, Agio System och Kompetens AB ja Formpipe Software AB.

Osapuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että Innofactor Dynasty -kokonaisuutta voidaan tarjota myös muille korkeakouluille Ruotsissa.

"Tämä yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia. Yliopisto saa standardiratkaisun, joka tukee sen moninaisia tarpeita. Innofactor puolestaan laajentaa asiakaskuntaansa, mikä edistää Innofactor Dynastyn jatkuvaa kehittämistä korkeakoulujen tarpeiden mukaisesti", tiivistää Malin Sundin, Business Manager Innofactorilla.

Toteutus on alkanut joulukuussa 2024 ja tuotannon suunniteltu aloitus on kesän 2025 jälkeen.

Lue lisää Innofactor Dynastysta: https://www.innofactor.com/fi/mita-teemme/ratkaisumme/dynasty/intro/

Lisätietoja:

Vesa Niinistö, Managing Director, Innofactor

Puh. +358 40 543 7869

vesa.niinisto@innofactor.com



Innofactor

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. www.innofactor.fi #AIDriven #PeopleFirst #BeTheRealYou