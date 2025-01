Sidetrade : Une croissance remarquable de 26% du chiffre d’affaires en 2024

Solide T4 2024 : +33% de prises de commandes sur les abonnements

Nouveau record de prises de commandes sur une année

Forte croissance du CA en 2024 : +26% dont +22% pour les abonnements SaaS

Consolidation de l’expansion européenne avec l'acquisition de SHS Viveon

+36% de croissance des revenus aux Etats-Unis

65% du CA à l’international

Ascension de Sidetrade dans le Top 15% d’EcoVadis

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basé sur l'IA, annonce son chiffre d’affaires en croissance de 26% sur l’exercice 2024.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Après un troisième trimestre en retrait, nous finissons l’année en retrouvant une très forte dynamique de nos prises de commandes sur le quatrième trimestre avec un peu plus de 2 millions d’euros de nouveau revenu annuel d’abonnement (New ARR), en forte hausse de 33% comparé au quatrième trimestre de l’année dernière. A l’exception du T3, nous avons réussi à aligner, sur l’ensemble de l’année, trois trimestres sur quatre à un peu plus de 2 millions d’euros de prises de commandes d’abonnements (en New ARR) par trimestre, ce qui nous permet au final, de battre un nouveau record de prises de commandes sur une année. Au-delà de ces chiffres, cette performance confirme trois tendances structurelles qui vont guider la trajectoire de Sidetrade sur les mois et années à venir. 1/ Notre avance technologique en IA, désormais renforcée par des capacités en IA générative, nous permet de gagner de très grands comptes mondiaux. 2/ Sidetrade se positionne définitivement comme le partenaire privilégié des entreprises multinationales avec 44% de croissance des abonnements pour celles avec un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards d'euros et près de 80% du total des revenus d’abonnements réalisés avec celles réalisant plus de 1 milliard d'euros. 3/ Les Etats-Unis sont et continueront de représenter un solide moteur de croissance pour le groupe, avec près de la moitié des prises de commandes de l’année (46%) et une croissance spectaculaire de ses revenus (+36%). A ce titre, et en prévision du contexte économique attendu des deux côtés de l’Atlantique, nous avons décidé de focaliser la majorité de nos investissements commerciaux pour 2025 sur le marché américain, où nous voyons un potentiel de croissance substantiel. L’année 2024 a marqué une étape dans notre développement, portée par des débuts très prometteurs en IA générative adaptée au domaine de l’Order-to-Cash, le renforcement de notre leadership européen avec l’acquisition de SHS Viveon et enfin l’accélération significative de notre expansion aux Etats-Unis. Sidetrade est en ordre de marche pour réaliser une nouvelle année de croissance et de profitabilité en 2025 et au-delà. »

Solide T4 2024 : +33% de prises de commandes sur les abonnements

Sidetrade a clôturé le quatrième trimestre 2024 avec 2,08 M€ de prises de commandes en nouveau revenu annuel récurrent d’abonnement (New ARR), en forte hausse de 33% par rapport aux 1,56 M€ enregistrés sur la même période en 2023. Parallèlement, les commandes pour les prestations de services, généralement facturées dans les douze mois suivant leur signature, atteignent 1,72 M€, soit une croissance de 29% par rapport au T4 2023 (1,33 M€).

Au total, sur le quatrième trimestre 2024, la Valeur Annuelle des nouveaux Contrats signés (ACV), qui combine les nouveaux abonnements annuels et les prestations de services associées, s’élève à 3,8 M€, affichant une progression solide de 31 % par rapport aux 2,89 M€ du T4 2023.

Nouveau record de prises de commandes sur une année (+13% en ACV)

Malgré un net recul au troisième trimestre 2024, Sidetrade a réussi à établir un nouveau record annuel de prises de commandes, aussi bien sur le montant des nouveaux abonnements signés que sur celui des prestations de services associées. Sur l’exercice 2024, les nouveaux contrats représentent 6,53 M€ d’abonnements en base annuelle (New ARR), en hausse de 6% par rapport aux 6,18 M€ enregistrés en 2023, et 6,2 M€ de prestations de services, affichant une croissance de 21% par rapport aux 5,1 M€ de l’année précédente.

Au global, la Valeur Annuelle des nouveaux Contrats (ACV) s’élève à un niveau jamais atteint de 12,73 M€ contre 11,30 M€ un an plus tôt (+13%).

Les Etats-Unis ont pleinement joué leur rôle de moteur de croissance avec une hausse de 36% des prises de commandes en abonnements, représentant 46% du total. Par ailleurs, la région Europe du Nord, portée principalement par le Royaume-Uni, amorce un redémarrage prometteur, atteignant 0,74 M€ d’abonnements en 2024, soit une croissance de 20% par rapport à 2023, laissant présager un potentiel de développement supplémentaire pour 2025.

Au cours de cet exercice 2024, les commandes d’abonnements issues de nouveaux clients (« New Business ») représentent 63% du total, tandis que l’extension vers de nouvelles entités au sein d’un groupe (« Cross-Sell ») constitue 18% des prises de commandes. Enfin, les ventes de modules additionnels aux clients existants (« UpSell ») représentent 19% du total.

Forte croissance du CA en 2024 : +26% dont +22% pour les abonnements SaaS

Sidetrade



(en millions d’euros) 2024 2023 Variation Abonnements SaaS 45,5 (1) 37,3 +22% Chiffre d’affaires 55,0 (2) 43,7 +26%

(1) incluant 3,0 M€ de revenus récurrents de SHS Viveon

(2) incluant 4,4 M€ de chiffre d’affaires de SHS Viveon

Sidetrade a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 55,0 M€ en 2024, représentant une progression de 26% par rapport à l'année précédente et de 16% à périmètre comparable (excluant l'acquisition de SHS Viveon finalisée en juin 2024), soulignant une dynamique interne solide. Plusieurs facteurs expliquent ces résultats remarquables :

Une croissance organique soutenue

Hors contribution de SHS Viveon, Sidetrade a démontré une forte capacité à maintenir une dynamique de croissance. Le chiffre d'affaires global (hors acquisition) a progressé de 16%, tandis que les abonnements SaaS ont affiché une hausse notable de 15%. Cette performance a été particulièrement renforcée par un premier semestre record en matière de prises de commandes.

En parallèle, l’activité Services a enregistré une croissance exceptionnelle de 24%, notamment grâce à des projets d’implémentation globaux.

Acquisition stratégique de SHS Viveon

Depuis son intégration au sein de Sidetrade le 1er juillet 2024, SHS Viveon a contribué à hauteur de 4,4 M€ de chiffre d'affaires de, consolidant la dynamique de croissance du groupe. Ses activités, désormais rattachées à la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse et Europe de l’Est), représentent 15% du chiffre d'affaires global au second semestre 2024. Cette nouvelle région s’affirme comme un nouveau levier pour la croissance du groupe.

Une empreinte internationale en pleine expansion (65% du CA)

Sidetrade renforce sa présence sur la scène mondiale, confirmant l’internationalisation comme pilier de sa stratégie de développement. L’intégration de SHS Viveon a propulsé la part du chiffre d'affaires réalisé hors de France à 65%, une évolution marquante qui témoigne de l’expansion réussie du groupe.

Par ailleurs, avec 70% de ses effectifs basés à l’étranger, Sidetrade démontre une capacité à conquérir des marchés globaux tout en préservant une proximité essentielle avec ses clients locaux, gage de confiance et d’efficacité.

Une performance exceptionnelle en Amérique du Nord (+36%)

La région nord-américaine a enregistré la plus forte croissance géographique en 2024, avec une progression de 36%, représentant 16,6 M€ du chiffre d'affaires annuel. Ce marché stratégique continuera de jouer un rôle majeur dans les ambitions de développement de Sidetrade.

Une montée en puissance des abonnements auprès des multinationales : un levier pour la croissance de Sidetrade

L'analyse des clients de Sidetrade, renforcée par l'intégration de SHS Viveon, révèle une croissance impressionnante de 44% des abonnements provenant de multinationales générant un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards d'euros. Ces contrats représentent désormais 50% de l'ensemble des abonnements de la société, affirmant leur rôle central dans la stratégie de développement de Sidetrade.

Plus largement, les abonnements issus de multinationales avec un chiffre d’affaires dépassant 1,0 milliard d’euros constituent désormais 79% du portefeuille total, confirmant le positionnement plus que jamais marqué de Sidetrade comme partenaire privilégié des grandes entreprises.

L'acquisition de SHS Viveon a contribué de manière significative à cette dynamique, apportant un portefeuille solide de grands comptes et élargissant les perspectives de Sidetrade auprès des grandes entreprises de la région DACH. Avec cette base renforcée, Sidetrade est bien positionné pour maintenir son attractivité et exploiter pleinement ces nouvelles opportunités dans les trimestres à venir.

Il est rappelé que tous les contrats pluriannuels de Sidetrade sont systématiquement indexés sur l'inflation (le Syntec pour l’Europe du Sud, le UK CPI pour l’Europe du Nord, et le US CPI pour les États-Unis). Cette mesure assure la répercussion annuelle de l’évolution des prix sur le montant total des abonnements SaaS, sans nécessiter d'attendre le renouvellement des contrats.

Ascension de Sidetrade dans le Top 15% d’EcoVadis

En 2024, Sidetrade a franchi une nouvelle étape en matière de responsabilité sociale et environnementale, obtenant une médaille Silver d’EcoVadis. Ce classement place désormais Sidetrade parmi les 15% des entreprises les mieux notées de son secteur.

Avec un score de 70/100, en progression par rapport à 2023, la distinction EcoVadis reflète les initiatives de la société pour réduire son empreinte énergétique et optimiser ses infrastructures. Ce succès consolide la position de Sidetrade comme un partenaire responsable de la transition vers une économie durable.

Sidetrade aborde l’exercice 2025 avec confiance, une vision claire pour son avenir et des moyens à la hauteur de ses ambitions.





