COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

Bruxelles, 22 janvier 2025, 12h00









Négociations avec Proximus pour un déménagement vers Tour & Taxis entrent dans leur phase finale





Nextensa est ravie d'annoncer que Proximus qu'à la suite du succès de son appel d'offres, Proximus a sélectionné Nextensa comme partenaire privilégié pour mener des négociations exclusives pour le développement de son campus à Bruxelles et l'acquisition de ses tours à la gare du Nord de Bruxelles.

La décision de Proximus de déménager son siège social sur le site de Tour & Taxis fait suite à l'appel d'offres lancé à la fin de l'été 2024 par Proximus dans sa recherche d'un nouveau siège bruxellois, que ce soit dans ses tours existantes ou sur un tout nouveau site.

Nextensa annonce aujourd’hui avoir convaincu Proximus d’implanter son siège social sur le site de Tour & Taxis, au sein du nouveau projet Lake Side, et de vendre ses tours de la gare du Nord à Bruxelles à Nextensa.

Les négociations se poursuivent désormais pour finaliser la documentation relative à cette transaction, dont les contrats définitifs devraient être signés d’ici le deuxième trimestre 2025. Les détails concernant les conditions de location et de vente seront communiqués ultérieurement.

Campus Bruxelles

Le Proximus Campus Brussels sera en grande partie installé dans des immeubles de bureaux qui seront développés dans le cadre du projet Lake Side, la dernière zone de réhabilitation du site de Tour & Taxis. De plus amples informations sur le projet Lake Side sont disponibles sur le site https://www.lakeside.brussels/.

Les immeubles de bureaux proposés par Nextensa sur le site de Tour & Taxis répondent aux conditions de Proximus pour son nouveau siège. Le Proximus Campus Brussels ne sera pas seulement un lieu de travail, mais un espace conçu pour favoriser la collaboration, l'innovation et les relations humaines. En outre, ce projet s'inscrit parfaitement dans la vision durable et prospective de Proximus, qui ambitionne de renforcer les écosystèmes numériques, d'optimiser le bien-être des employés et des partenaires, et de générer des impacts sociaux et environnementaux positifs.

Le déménagement des employés de Proximus, actuellement basés dans le bâtiment Boréal, vers Tour & Taxis est prévu pour le premier semestre 2027. D’ici la fin du premier semestre 2029, l'ensemble des services et postes de travail du Campus Proximus sera opérationnel.

"Nous sommes très heureux que Proximus ait choisi Nextensa et Tour & Taxis pour y installer ses employés. L'arrivée de Proximus marque un tournant majeur pour le site et confirme notre vision de développer Tour & Taxis en un écosystème dynamique où travail, vie, innovation et durabilité se rejoignent. Nous nous réjouissons de travailler avec Proximus pour créer un lieu de travail qui favorise l'innovation et le bien-être". a déclaré Michel Van Geyte, CEO de Nextensa.

Tour & Taxis a été conçu comme un espace multifonctionnel réunissant habitat, travail, loisirs et activités sociales. À moins de cinq minutes à pied, résidents, employés et visiteurs ont accès à une large gamme de services.

L'arrivée de Proximus sur le projet Lake Side marque le lancement de la dernière zone de développement du site. Avec la transformation de l'ancienne gare de triage permettra la création d’environ 750 nouveaux logements, bureaux, commerces, restaurants et équipements publics, redonnant ainsi vie à l'un des espaces les plus délaissés de Bruxelles. Ce projet de construction innovant répond à divers enjeux sociaux, urbains, environnementaux et de mobilité. La demande de permis pour ce projet a été introduite en mars 2023. L'étude d'impact environnemental est désormais terminée, et la clôture de la procédure de permis est attendue pour le troisième trimestre 2025.

Tours gare du Nord

L'acquisition des tours situées à la gare du Nord marque également le début d'un nouveau projet de redéveloppement pour Nextensa. Les détails sur les projets futurs pour ces tours emblématiques de la gare du Nord seront élaborés et communiqués dans les mois à venir.





Pour plus d’informations

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Nextensa NV/SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d'investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (43%), la Belgique (42%) et l'Autriche (15%) ; sa valeur totale au 30/09/2024 était d'environ 1,3 milliard d'euros.

En tant que promoteur, Nextensa se concentre principalement sur la réalisation de grands projets de développement urbain. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte combinant la revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa collabore en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400 000 m² intégrant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et dispose d’une capitalisation boursière de 442 millions d'euros (valeur 30/09/2024).





