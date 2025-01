Genetec est nommée parmi les Meilleurs Employeurs pour les Jeunes au Canada en 2025

MONTRÉAL, 22 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui avoir été nommée, pour la seconde année consécutive, parmi les Meilleurs Employeurs pour les Jeunes au Canada par MediaCorp Canada.

Organisé dans le cadre du projet Top 100 des Meilleurs Employeurs au Canada, le palmarès des Meilleurs Employeurs pour les Jeunes récompense les organisations qui offrent des environnements de travail et des programmes exceptionnels pour les jeunes professionnels. Les entreprises sont évaluées selon leur capacité à attirer et à retenir les jeunes talents, leurs programmes de mentorat et de formation, et le pourcentage de jeunes au sein de l’organisation.

« Une grande partie de nos collaborateurs a moins de 30 ans, et ce prix reflète notre engagement continu à cultiver un lieu de travail où les jeunes professionnels peuvent grandir, innover et s’épanouir », déclare Richard Pailliere, vice-président des ressources humaines chez Genetec Inc. « En proposant de véritables opportunités, une formation solide et un fort sentiment d’appartenance à la communauté, nous ambitionnons de permettre à la prochaine génération de talents d’atteindre son plein potentiel. »

Genetec a été saluée pour son approche exceptionnelle en matière de développement des talents, avec des initiatives telles que :

Des programmes de formation innovants : le Bureau de l’innovation et des technologies stratégiques de l’entreprise propose aux employés des expériences d’apprentissage en interne uniques, telles que des sessions TechTalks autour de leaders du secteur. Genetec est également associée à des institutions comme HEC Montréal afin de proposer des formations en leadership.

le Bureau de l’innovation et des technologies stratégiques de l’entreprise propose aux employés des expériences d’apprentissage en interne uniques, telles que des sessions TechTalks autour de leaders du secteur. Genetec est également associée à des institutions comme HEC Montréal afin de proposer des formations en leadership. Programme d’apprentissage : lancé en 2022, ce programme aide les candidats sans qualifications traditionnelles à acquérir des compétences techniques grâce à une formation immersive et pratique.

lancé en 2022, ce programme aide les candidats sans qualifications traditionnelles à acquérir des compétences techniques grâce à une formation immersive et pratique. Un endroit où les stagiaires s’épanouissent : en 2024, Genetec a accueilli près de 400 stagiaires rémunérés, avec des postes à temps plein, des projets intéressants et les mêmes avantages que les employés permanents. Cette expérience immersive reflète la vie d’un employé à temps plein, préparant les stagiaires à leur réussite future. En 2023, 46 stagiaires avaient accédé à des postes permanents, ce qui représente 12 % des nouvelles embauches chez Genetec cette année-là.

en 2024, Genetec a accueilli près de 400 stagiaires rémunérés, avec des postes à temps plein, des projets intéressants et les mêmes avantages que les employés permanents. Cette expérience immersive reflète la vie d’un employé à temps plein, préparant les stagiaires à leur réussite future. En 2023, 46 stagiaires avaient accédé à des postes permanents, ce qui représente 12 % des nouvelles embauches chez Genetec cette année-là. Programme "Women in Engineering" (les femmes dans l’ingénierie) : Genetec s’engage à favoriser la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail. En partenariat avec l’Université Concordia, le programme "Women in Engineering" associe des stagiaires féminines à des mentors expérimentées de Genetec pour des rencontres hebdomadaires individuelles. Ces échanges leur permettent de discuter de leurs objectifs, d’aborder leurs préoccupations et de mieux appréhender le milieu professionnel. En offrant un soutien et en mettant en valeur les femmes leaders, l’initiative permet aux jeunes femmes qui poursuivent une carrière en ingénierie de se sentir confiantes et préparées pour leur avenir.

Avec plus de 54 postes ouverts et de nombreux stages en Amérique du Nord et dans le monde, Genetec invite les jeunes professionnels à rejoindre ses effectifs en pleine croissance. Les candidats intéressés peuvent en savoir plus sur les opportunités disponibles en se rendant sur https://www.genetec.com/fr/carrieres.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2025. GenetecMC, et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Contact Presse:

North America

Véronique Froment

HighRez

Veronique@highrezpr.com

Tel: +1 603.537.9248

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4876fb25-519a-4d32-bcd8-af83301d3553/fr