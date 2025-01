MCH Group | Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC | Lancement de la procédure de consultation chez Expomobilia à Effretikon

MCH Group: la procédure de consultation chez Expomobilia à Effretikon

Expomobilia informe aujourd’hui ses collaborateurs et collaboratrices du lancement d’une procédure de consultation. L’objectif de cette procédure est d’analyser et d’adapter la structure d’entreprise d’Expomobilia afin de réaliser une croissance rentable à long terme. Le processus de consultation est mené en étroite concertation avec les collaborateurs et collaboratrices concernés et les parties prenantes pertinentes.

Les éventuelles mesures comprennent notamment des changements organisationnels et des adaptations de la structure du personnel. Cela pourrait également entraîner une réduction du nombre de collaborateurs et de collaboratrices sur le site d’Effretikon. MCH est conscient que ces changements potentiels ne seront pas faciles pour ses collaborateurs et collaboratrices. C’est pourquoi l’entreprise attache beaucoup d’importance à ce que le processus soit le plus transparent et le plus soutenant possible. De plus amples détails sur les mesures prévues seront élaborés et communiqués dans le cadre du processus de consultation.

Expomobilia fait partie de la Live Marketing Solutions Division de MCH Group et est spécialisée dans la conception et la construction de stands d’exposition, de designs d’événements et d’expositions ainsi que de mises en scène de marques innovantes. L’entreprise emploie environ 80 personnes sur son site d’Effretikon.

À propos du groupe MCH

Le groupe MCH, dont le siège est situé à Bâle (Suisse), est une entreprise internationale de marketing expérientiel dotée d’un vaste réseau de services destiné à des clients du monde entier. Son cœur de métier comprend des plateformes communautaires uniques telles que les salons Art Basel à Bâle, Hong Kong, Paris et Miami Beach, ainsi que des foires d’envergure nationale comme Swissbau et Giardina. Le domaine des solutions de marketing en direct, avec les marques MCH Global, MC² et Expomobilia, propose des solutions de marketing expérientiel sur mesure, allant de la stratégie à la création en passant par la mise en œuvre. Le groupe MCH exploite également le parc des expositions et le Congress Center Basel, ainsi que le parc des expositions de Zürich. L’entreprise emploie plus de 800 collaborateurs, dont environ la moitié en Suisse et aux États-Unis. Au cours de l'exercice 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé d'environ 394 millions de CHF.

