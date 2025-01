Dans son rapport annuel 2024, Plan International Canada démontre comment l’égalité suscite des progrès pour 3,1 millions d’enfants

TORONTO, 23 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les conflits, l’instabilité économique et les crises climatiques s’intensifient dans le monde entier, Plan International Canada poursuit sa mission de faire progresser les droits de l’enfant et l’égalité pour les filles. Notre rapport annuel 2024, L’égalité nous propulse, montre comment l’investissement dans l’égalité pour les filles conduit à un changement transformateur pour tous. Le rapport, diffusé aujourd’hui, décrit en détail comment notre travail a touché 7 millions de personnes en 2024, dont 3,1 millions d’enfants (1,6 million de filles), grâce à des programmes novateurs qui ont ouvert des possibilités pour les filles tout en soutenant des communautés entières.





« L’égalité n’est pas seulement notre but; c’est le fil conducteur menant à un changement transformateur » déclare Lindsay Glassco, présidente et directrice générale de Plan International Canada. « La recherche démontre que lorsque nous investissons dans l’éducation et la création de possibilités pour les filles, ces dernières gagnent un revenu plus élevé, subviennent aux besoins de leur famille et créent des communautés plus stables, éliminant la pauvreté pour des générations entières. Investir dans les filles n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est une économie intelligente et un développement efficace qui aboutit en un monde plus sûr, plus stable et plus prospère pour tous. »

Le rapport souligne plusieurs réalisations marquantes au cours de l’exercice financier 2024 :

Championnes du climat : Beauty et Eucabeth sont mises en vedette sur la couverture. En tant que membres du Club 4-K de l’environnement de leur école au Kenya, elles apprennent à s’adapter au changement climatique et à cultiver des aliments pour leur communauté.

Prévention des mariages d'enfants : Plan Canada a contribué à prévenir 12 000 mariages d'enfants au Bangladesh grâce à des programmes permettant aux filles de rester à l'école tout en offrant d'autres possibilités économiques pour les familles.

Plan Canada a contribué à prévenir 12 000 mariages d’enfants au Bangladesh grâce à des programmes permettant aux filles de rester à l’école tout en offrant d’autres possibilités économiques pour les familles. Réponse humanitaire accrue : Plan Canada a touché 156 % de personnes de plus que l’année dernière dans le cadre de ses interventions humanitaires en 2024, fournissant une aide d’urgence de 50 millions de dollars à 2,4 millions de personnes, dont 645 000 filles, dans 17 pays.

Plan Canada a touché 156 % de personnes de plus que l’année dernière dans le cadre de ses interventions humanitaires en 2024, fournissant une aide d’urgence de 50 millions de dollars à 2,4 millions de personnes, dont 645 000 filles, dans 17 pays. Dons soutenant directement des programmes : en dépit des coûts à la hausse et de la flambée de l’inflation mondiale, nous avons maintenu notre engagement envers une gérance financière rigoureuse, veillant à ce que 83 cents de chaque dollar collecté soient directement affectés à des programmes éprouvés suscitant des changements significatifs pour 3,1 millions d’enfants et leurs communautés.

L’impact de Plan International Canada a porté sur cinq domaines clés :

Santé : 3,9 millions de personnes ont reçu des soins de santé et de l’information essentiels sur la santé. Aide humanitaire et résilience : 2,4 millions de personnes ont obtenu un soutien vital durant des crises. Éducation : 249 460 enfants et adultes ont eu accès à une éducation de qualité. Leadership et sécurité économique des jeunes : 224 790 jeunes Canadiens, dont 201 180 filles, ont défendu les droits de l’enfant et l’égalité pour les filles partout dans le monde. Protection contre la violence : 357 780 personnes ont été protégées contre les préjudices, notamment des abus et de l’exploitation.



« Rien de tout cela n’aurait été possible sans la générosité de nos donateurs, nos partenaires et nos défenseurs – et la détermination des enfants et des filles pour lesquels et aux côtés desquels nous travaillons – qui sont fermement convaincus que le changement est possible », affirme Mme Glassco. « Ce sont cet élan collectif et cet engagement commun qui créent des changements durables pour les enfants, les familles et les communautés dans le monde entier.»

Le rapport annuel intégral de 2024, qui couvre l’exercice financier allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, est disponible à plancanada.ca/AnnualReport.

À propos de Plan International Canada

Plan International Canada est membre d’une organisation mondiale vouée à la promotion des droits de l’enfant et de l’égalité des filles. Nous défendons les enfants, en particulier les filles, partout où ils sont opprimés, exploités, laissés pour compte ou traités inéquitablement. Nous sommes des optimistes déterminés, et nous continuerons à persévérer jusqu’à ce que nous soyons tous égaux.

