Bigbank AS suurendas täiendavatesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade emissiooni mahtu

Bigbank AS korraldas 2024. a novembris toimunud täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade emissiooni tingimuste ja lõplike sätete alusel täiendava emissiooni. Bigbank AS on otsustanud suurendada AT1 võlakirjade emissiooni mahtu 1 000 000 euro võrra, et kaasata uus investor. Muudatuse tulemusena suurenes emissiooni kogusumma 4 450 000 euroni.

Täiendavad AT1 võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300005081 all. Võlakirjade tingimused ja lõplikud sätted jäävad muutumatuks ning vastavad esialgsetes emissioonidokumentides sätestatule. Emissiooni mahu suurendamine ei mõjuta algses emissioonis osalenud investorite õigusi ega kohustusi.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30. novembri 2024 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,7 miljardit eurot ning omakapital 271 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

