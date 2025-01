COMMUNIQUE DE PRESSE

Bilan annuel du contrat de liquidité au 31/12/2024

Evry, le 23 janvier 2025 –17h45 : Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) présente le bilan annuel du contrat de liquidité confié à la Société de Bourse Gilbert Dupont. Au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 40.504 actions Global Bioenergies et

- 18.570,19 euros.

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achat 277.728 titres 345.752,30 € 2.726 transactions Vente 280.822 titres 352.447,18 € 2.213 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 43.598 actions Global Bioenergies et

- 11.874,64 euros.

En outre, au titre du contrat de liquidité confié par la société Global Bioenergies à la Société de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé à un retrait total de 10 000 titres Global Bioenergies en date des 21 et 22 janvier 2025.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 0

- Solde en espèces du contrat de liquidité : 100.000,00 €

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde pour produire des SAF et des e-SAF à partir de ressources renouvelables et répondre ainsi aux enjeux de décarbonation du transport aérien. Sa technologie fait partie du cercle très restreint des solutions déjà certifiées par l’ASTM. Ses produits répondent également aux exigences de la cosmétique et L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Contacts







GLOBAL BIOENERGIES

+33 (0)1 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com









Suivez notre actualité









Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur https://www.global-bioenergies.com/inscription-newsletter/









Suivez-nous sur LinkedIn :

Global Bioenergies

















NewCap – Relations investisseurs



Louis-Victor Delouvrier

Aurélie Manavarere

globalbioenergies@newcap.eu



+33 (0)1 44 71 94 94









NewCap – Relations Médias









Nicolas Merigeau

globalbioenergies@newcap.eu

+33 (0)1 44 71 94 98

Pièce jointe