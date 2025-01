Sword Group : Résultats du 4ème trimestre 2024

Chiffre d’Affaires Consolidé : 84,4 M€

Croissance Organique : + 17,1 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

Trésorerie Nette en hausse de + 20 M€ (2)

Augmentation record du Carnet de Commandes : + 78 M€

Virage vers l’Intelligence Artificielle réussi



(1) à périmètre constant - (2) hors IFRS 16 & incluant les actions propres

PRINCIPAUX CHIFFRES

Pour le 4ème trimestre 2024, le chiffre d’affaires consolidé est de 84,4 M€ et la rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) est de 12,0 % soit 10,1 M€.

Au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires consolidé est de 323,0 M€ avec une rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) de 12,0 % soit 38,8 M€.

La tresorie nette (hors IFRS 16 et incluant les actions propres) est passée de -2,2 M€ au 30/09/2024 à 17,8 M€ au 31 décembre 2024.



COMPTES DU 4ème TRIMESTRE 2024

Q4 | Chiffres non audités M€ 2024 2023 Chiffre d’affaires 84,4 71,5 EBITDA 10,1 8,5 Marge d’EBITDA 12,0 % 12,0 %

La croissance organique à périmètre constant du 4ème trimestre est de +17,1 %.



COMPTES ANNUELS 2024

Année | Chiffres non audités M€ 2024 2023 Chiffre d’affaires 323,0 288,1 EBITDA 38,8 34,8 Marge d’EBITDA 12,0 % 12,1 %

La croissance organique à périmètre constant de l’année 2024 est de +15,9 %.

ANALYSE

Le 4ème trimestre 2024 se distingue par des résultats solides, avec des performances soutenues en termes de croissance, de rentabilité, de flux de trésorerie et d’augmentation du carnet de commandes.

La collecte de cash a été importante au dernier trimestre 2024 passant de -2,2 M€ au 30/09/2024 à 17,8 M€ au 31 décembre 2024 (ces chiffres intègrent les actions propres). L’augmentation du cash net est de 20 M€ en 3 mois.

Entre le 30 septembre et le 31 décembre, le carnet de commandes a enregistré une augmentation significative de 78,4 millions d’euros, assurant ainsi une visibilité équivalente à 21 mois du budget prévisionnel pour l’année 2025.



DÉVELOPPEMENT DE NOTRE STRATÉGIE IA

Au début de l’année 2024, Sword avait 3 axes stratégiques en ce qui concerne l’Intelligence Artificielle :

1. Augmentation de la productivité pour ses activités de développement

Le premier objectif est dorénavant atteint sur nos plateformes de Barcelone et de Glasgow, et elle est en cours d’implémentation sur nos plateformes d’Athènes et de Genève.

A l’issue de cette phase, nous généraliserons à 100 % l’utilisation des composants logiciels produits pour répondre à cet objectif.

Aujourd’hui, sur la phase développement, nous atteignons une augmentation de la productivité de 15 %.

2. Développement d’une expertise commercialisable auprès de nos clients

En partenariat avec les éditeurs leaders sur le marché, les équipes Sword ont développé un ensemble d’offres à destination des secteurs clés : Énergie, Santé, Sport et Gouvernements notamment.

3. Une utilisation directe des technologies IA dans notre gestion interne

Nous avons créé une structure, mentionnée dans le nouvel organigramme, qui intègre :

- Un CAIO, en charge de l’Intelligence Artificielle,

- Un CISO, en charge de la Sécurité,

- Un CSO, en charge de la Durabilité,

- Un IEO, en charge de l’Efficience,



Nous avons dorénavant un objectif d’amélioration de notre gestion interne basé sur l’IA, qui sera complété durant l’année 2025.



Nos avancées dans le domaine de l’Intelligence Artificielle feront l’objet d’une présentation détaillée lors de la réunion SFAF.

PERSPECTIVES

Le Groupe confirme son Business Plan 2028 intégrant :

Une croissance basée sur :

- Une croissance organique à deux chiffres,

- Des micro-acquisitions ciblées,

- Des acquisitions de dimension plus significative.

De nouveaux défis stratégiques autour de 3 domaines :

- L’intelligence Artificielle,

- La Cybersécurité,

- La durabilité.

Un programme dédié à l’optimisation de sa gestion interne.



AGENDA

La réunion financière annuelle de présentation des Résultats 2024 et Perspectives 2025 et suivantes aura lieu le 12 mars prochain à Paris.

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 200+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

