EDF : EDF annonce le succès d’émissions additionnelles d’obligations sur des souches obligataires existantes pour un total de 480 millions d’euros et 100 millions de livres sterling

EDF annonce le succès d’émissions additionnelles d’obligations sur des souches obligataires existantes pour un total de 480 millions d’euros et 100 millions de livres sterling

Le 24 janvier 2025, EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ négative Fitch) a levé avec succès 480 millions d’euros et 100 millions de livres sterling via de nouvelles obligations assimilables à 4 souches obligataires existantes (1) (les « Obligations ») :

Emission additionnelle de 250 millions d’euros assimilables aux obligations vertes émises le 5 décembre 2023 dédiées au financement de l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires en France d’une maturité initiale de 3,5 ans avec un coupon fixe de 3,750 % (ISIN : FR001400M9L7),

Emission additionnelle de 100 millions d’euros assimilables aux obligations émises le 12 octobre 2022 d’une maturité initiale de 7 ans avec un coupon fixe de 4,375 % (ISIN : FR001400D6N0),

Emission additionnelle de 130 millions d’euros assimilables aux obligations vertes émises le 17 juin 2024 dédiées au financement de projets d’énergies renouvelables et hydroélectriques d’une maturité initiale de 12 ans avec un coupon fixe de 4,375 % (ISIN : FR001400QR70),

Emission additionnelle de 100 millions de livres sterling assimilables aux obligations émises le 8 novembre 2024 dédiées au financement des investissements réalisés pour la construction du projet Hinkley Point C au Royaume-Uni, d’une maturité initiale de 40 ans avec un coupon fixe de 6,500 % (ISIN : FR001400TU80).

Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050.

Il est prévu que le règlement-livraison des Obligations intervienne le 31 janvier 2025, date à laquelle les obligations devraient être admises aux négociations, avec un code ISIN temporaire pendant 40 jours.

EDF est un émetteur actif de titres de créance et autres types de valeurs mobilières. EDF évalue régulièrement ses besoins de financement, et suit l’évolution des marchés financiers nationaux et internationaux, afin d’identifier des opportunités d’émissions supplémentaires de dette senior ou hybride, et/ou tout autre type de valeurs mobilières.

