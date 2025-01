Aktia Bank Plc

Press release

29 January 2025 at 1.30 p.m.

Aktia’s Financial Statement Release 2024 will be published on Wednesday 12 February 2025 at 8.00 a.m. (EET). The Financial Statement Release is available at Aktia's website www.aktia.com after the publication.

Briefing for analysts, investors and media

Aktia's briefing for analysts, investors and media will be held in English at Little Finlandia’s Oksa-hall (Karamzininranta 4, Helsinki) on Wednesday 12 February 2025 at 10.30 a.m. Aktia's CEO Aleksi Lehtonen and CFO Sakari Järvelä will be presenting the results. Attendees are kindly asked to register before 5 February 2025 by email at the address ir@aktia.fi.

The briefing can be seen live as a webcast or as a recording after the briefing at https://aktia.events.inderes.com/q4-report-2024. Questions can be asked in writing during the live webcast.

The presentation material in English is available at Aktia's website www.aktia.com before the briefing.

