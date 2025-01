Baltic Horizon Fond teatab plaanist võõrandada varasid ligikaudu 55 miljoni euro ulatuses osana oma strateegilisest eesmärgist langetada LTV-d

Olles hiljuti saanud huviavaldusi mitmelt investorilt, on fondi juhtkond otsustanud kaasata kohalikud nõustajad Newsec Advisers UAB ja Redgate Capital AS, et aidata Baltic Horizon Fondi (edaspidi "fond") struktureeritud müügiprotsessis.

Veebruaris 2024 tutvustas Baltic Horizon Fondi juhtkond oma strateegilisi eesmärke fondi stabiliseerimiseks ja tuleviku jaoks tugeva baasi loomiseks. Viimase aasta jooksul on keskendutud uute rendilepingute sõlmimisele, et suurendada puhast üüritulu ning fondi rahapositsioonide juhtimisele.

Tuginedes edusammudele, mis on tehtud fondi võlakirjade tagasimaksmisel ja portfelli täitumuse suurendamisel, näeb juhtkond ka tehinguturu taastumist ning on seetõttu algatanud struktureeritud protsessi mille eesmärk on müüa teatud kinnisvaraobjektid, mille puhul fond ei näe märkimisväärseid lühiajalisi võimalusi edasiseks väärtuse optimeerimiseks.

Eesmärk on müüa kuni kolm objekti ligikaudu 55 miljoni euro väärtuses, sealhulgas Postimaja ja CC Plaza kompleks Tallinnas. Juhtkond on saavutanud 100%-lise täitumuse ja valmistanud kompleksi ette järgmiseks elutsükliks. Objektil on potentsiaali edasiseks kinnisvaraarenduseks, mis aga ei ole fondi otsene põhifookus tulevikus.

Kavandatavate võõrandamiste tulemuseks on oodatavalt laenu ja väärtuse suhtarvu (LTV) märkimisväärne langus, võlateeninduse kattekordaja (DSCR) arvestatav suurenemine ja kui tehingud viiakse ellu plaanipäraselt, fondi võlakirjade lunastamine, mis viib fondi laenu ja väärtuse suhtarvu alla strateegilise eesmärgi, milleks on 50%.

"Kavandatav müügiprotsess on osa Baltic Horizon Fondi strateegilisest suunast, mis peaks selgelt parandama fondi netorahavoo genereerimist ja looma stabiilse platvormi kasvuks tulevikus," ütles fondijuht Tarmo Karotam.

Eesmärk on sõlmida potentsiaalsete ostjatega leping 2025. aasta esimeses pooles. Hetkeseisuga ei ole kindel, et ükski plaanitav tehing viiakse lõpule. Täiendavat infot avaldatakse vastavalt vajadusele.

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

