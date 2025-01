Globex fait une mise à jour sur le projet Tyrone et le projet à redevance Kewagama

ROUYN-NORANDA, Québec, 29 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse de faire une mise à jour sur la propriété Tyrone et la propriété aurifère à redevance Kewagama.

La propriété Tyrone, appartenant à Globex, est située sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec et comprend 41 titres miniers et est circonscrit par la propriété Kukamas d’Exploration Azimut inc. qui est présentement en partenariat avec KGHM International Ltd.

Le 20 janvier 2025, Azimut a annoncé des résultats initiaux pour des forages près de la surface ciblant de récentes découvertes en nickel, cuivre et platinoïdes. Les premiers forages ont retourné des minéralisations significatives dont :

8,42% Ni, 0,55% Cu, 7,25 g/t EGP sur 1,9 m

6,06% Ni, 0,38% Cu, 3,34 g/t EGP sur 2,6 m

3,55% Ni, 0,19% Cu, 2,19 g/t EGP sur 2,5 m

Cette découverte est localisée près de la limite sud-est de la propriété Tyrone appartenant à Globex. Des travaux de cartographies et de géophysiques antérieurs suggèrent que les formations géologiques minéralisées se poursuivent sur les titres miniers de Globex. La propriété Tyrone contient plusieurs indices de métaux de base et de métaux précieux provenant d’échantillons de surface et de forage tels que présentés dans les cartes ci-bas.

Les investisseurs sont invités à lire le communiqué de presse d’Azimut pour avoir les détails de la découverte attenante à la propriété Tyrone.

Carte géologique de Tyrone – Entreprises minières Globex Inc.





Carte magnétique du gradient vertical de Tyrone – Entreprises minières Globex Inc.





Globex est aussi heureuse de souligner que Ressources minières Radisson inc. a annoncé le 13 janvier 2025, qu’elle allait entreprendre une campagne de forage de 22 000 mètres sur le Projet aurifère O’Brien situé à Cadillac au Québec.

Certains de ces forages seront effectués sur les zones aurifères de la portion Mine d’Or Kewagama de la propriété pour laquelle Globex détient une redevance nette de fonderie (NSR) de 2%. Le forage précédemment effectué sur la portion Mine d’Or Kewagama a été une réussite, retournant de hautes valeurs aurifères telles que :

7,97 g/t Au sur 3,20 m

6,40 g/t Au sur 4,00 m

9,70 g/t Au sur 4,00 m, incl. 37,7 g/t Au sur 1 m

6,53 g/t Au sur 4,50 m

7,13 g/t Au sur 1,00 m

Source: Radisson communiqué de presse du 7 mai 2024.

Globex détient également une redevance nette de fonderie (NSR) de 1% sur la portion ouest de la propriété O’Brien couvrant la Mine d’Or New Alger (également nommée la Mine d’Or Thompson-Cadillac).

Voir ci-bas une section longitudinale de la propriété O’Brien mettant l’emphase sur les intersections de Kewagama ainsi qu’une image détaillée de la portion Mine d’Or Kewagama sur la section longitudinale ainsi que sur une section choisie.

Globex est très heureuse du progrès effectué dans les deux secteurs de la propriété.

2024-05-03-longitudinale-Kewagama – Ressources minières Radisson





2024-05-07 Sédiments de Pontiac Vecteur 4 – Ressources minières Radisson





Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

