Sogeclair: Chiffre d'affaires 2024

Progression du chiffre d’affaires 2024 : 157 M€ (+6,1%, +5,9%(1))

Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2024 : 41,2 M€ (+2,5%, +1,9 %(1))

Quinzième trimestre de croissance, porté par la zone Amérique

Perspective de poursuite de la dynamique annuelle

de croissance rentable en 2025

Blagnac, France, le 29 janvier 2025, après séance de cotation.

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, publie son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2024 (clos au 31 décembre 2024). SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.

SOGECLAIR a enregistré une progression de son chiffre d’affaires consolidé 2024 de 6,1% à 157M€. C’est le 15ème trimestre consécutif de hausse du chiffre d’affaires (+2,5% au T4 malgré un effet de base défavorable).

Cette croissance est portée par les marchés de l’aviation d’affaires (42,2% du CA) en hausse de 17,1%, par le secteur de la défense (5,6% du CA) en forte croissance de 24,0% et le spatial (2,4% du CA) en croissance de 10,0%.

L’aviation commerciale (35,2% du CA) reste stable à +1,8% tout comme le secteur automobile (7,5% du CA) qui se maintient à -0,5%. Au contraire, le secteur ferroviaire (5,4% du CA) se dégrade à -32,1%.

Chiffre d’Affaires 2024 consolidé (Norme IFRS - Audité)

Depuis l’année 2023, nous présentons désormais notre chiffre d’affaires selon la localisation de nos filiales et non plus selon la localisation de nos clients.

Par localisation FILIALES

(en M€) CA 2024 CA 2023 Poids dans le CA 2024

(en %) Variation

(en %) France 104,2 99,4 66,3% +4,8% Europe (hors France) 6,7 8,7 4,2% -23,6% Amérique 40,8 33,4 26,0% +22,3% Asie-Pacifique 5,1 6,2 3,3% -17,3% Reste du monde 0,2 0,3 0,2% -30,0% Total 157,0 148,0 100% +6,1%

Les écarts sont dus aux arrondis.

Pour la comparabilité avec le communiqué du chiffre d’affaires 2023, le chiffre d’affaires par localisation de nos clients est le suivant :

Par zone Géographique clients (en M€) CA 2024 CA 2023 Poids dans le CA 2024

(en %) Variation

(en %) France 67,3 66,7 42,9% +0,9% Europe (hors France) 33,4 33,8 21,3% -1,0% Amérique 46,0 37,6 29,3% +22,6% Asie-Pacifique 8,2 7,8 5,2% +4,8% Reste du monde 2,1 2,2 1,3% -5,9% Total 157,0 148,0 100% +6,1%

Les écarts sont dus aux arrondis.

Comme prévu, ce sont les zones Amérique (26% du CA et 29% des clients) et France (66% du CA et 43% des clients) qui continuent de porter la croissance du Groupe avec une hausse de respectivement +22,3% et +4,8% par rapport à l’année précédente.

Par Business Unit Chiffre d’affaires 2024 (M€) Poids dans le CA (en %) Variation

(en %) Engineering



A périmètre et taux de change constants 76,2

76,2 48,5%

48,6% +2,8%

+2,7% Solutions



A périmètre et taux de change constants 80,6

80,3 51,3%

51,3% +10,5%

+10,1%

Les écarts sont dus aux arrondis et à l’activité Conseil qui représente 0,2M€ et qui sera rattachée à la BU Engineering en 2025.

BU Engineering en croissance stable

L’Engineering voit son chiffre d’affaires croitre de 2,8% essentiellement dans le secteur de l’aviation d’affaires. La BU a maintenu son chiffre d’affaires dans l’aviation commerciale malgré l’absence de développement de nouveaux programmes.

BU Solutions portée par les activités d’aménagement d’intérieur avion

Les activités Solutions ont fortement augmenté (+10,5%) portées notamment par les activités Equipements (30% du CA) en hausse de +22,5%, notamment les aménagements d’intérieur d’avion et de thermoplastiques. L’activité Simulation (22% du CA) est pénalisée par le secteur ferroviaire (-27,5%) mais se développe sur ses autres marchés (Défense, Aéronautique, Automobile).

Le positionnement de SOGECLAIR auprès de ses principaux clients se renforce puisque le chiffre d’affaires réalisé avec le TOP 5 clients augmente. Il se compose du Groupe Airbus, du groupe Dassault, de Bombardier, de Gulfstream et de Spirit sur le programme A220.

Perspectives de poursuite de la croissance en 2025

Avec un 15ème trimestre consécutif de progression, une diversification géographique profitable et sa nouvelle équipe de Direction, Alexandre Robardey, Président du Conseil et Philippe Brel, Directeur Général, SOGECLAIR est confiant pour la poursuite de sa croissance en 2025. Tout au long de l’année, la BU Engineering s’est appuyée sur une bonne dynamique commerciale qui résulte en un solide carnet 2025. La BU Solutions va bénéficier des bonnes perspectives commerciales en Asie ainsi que du renforcement commercial du secteur défense.

Le positionnement sur des marchés porteurs (défense, aviation d’affaires et commerciale), la diversification de ses offres (Engineering, Simulation, Equipements) et le développement commercial des équipes vont permettre au Groupe d’atteindre ses objectifs définis dans le Plan Sogeclair 2030 (250M€ de CA, 12% d’EBITDA, 7% de Free Cash-Flow).

SOGECLAIR s’est également engagé en 2023 dans la mise en œuvre d’une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.) qui implique l’ensemble des équipes. Dans ce contexte, SOGECLAIR a évalué en 2024 son bilan carbone (Scope 1, 2, et 3). Celui-ci sera intégré dans le prochain Rapport Extra-Financier publié en avril 2025.

Prochain communiqué : Résultats 2024, le 12 mars 2025 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Contact presse : Charlène CHAIX / Assistante de direction / charlene.chaix@sogeclair.com / +33 5 61 71 71 01

Pièce jointe