NetBet Casino slår sig sammen med ELK Studios

KØBENHAVN, Danmark, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark og ELK Studios har annonceret en aftale, der betyder, at NetBet Danmark bliver ny vært for ELK's udvalg af underholdende online casinospil.

Selvom ELK er ung virksomhed - den blev først grundlagt i 2013 – har den etableret sig som en pioner i branchen ved at skabe underholdende spil, der skiller sig ud fra resten. Dette hårde arbejde er ikke gået ubemærket hen i iGaming-branchen - ELK vandt prisen for årets spilinnovation ved 5 Starlet Awards i 2021, og virksomheden blev også nomineret til en række priser ved SBC Game Developer Awards 2023.

Nitropolis 3, Cygnus 2 og Hidden er blandt de spændende ELK-slots, som NetBet Danmarks spillere nu kan nyde.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, siger: "ELK Studios har demonstreret deres ekspertise og innovation i at lave casinotitler med adskillige prisvindere og nomineringer til deres navn. Det gør dem til en ideel partner for NetBet, da vi altid er på udkig efter spil af høj kvalitet, som vi kan tilbyde vores spillere".

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde spillerene har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne onlinespilmærker.