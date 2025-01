EDF : Estimation de production nucléaire en France pour 2025, 2026 et 2027

Estimation de production nucléaire en France pour 2025, 2026 et 2027

Le 30 janvier 2025 – EDF partage ses estimations de production nucléaire en France pour les trois prochaines années.



Initialement comprise entre 335 et 365 TWh1 par an en 2025 et en 2026, la fourchette de production nucléaire en France est désormais estimée entre 350 et 370 TWh pour chacune de ces deux années.



L’estimation de production nucléaire d’EDF en France est comprise entre 350 et 370 TWh pour 2027.

L’estimation de production nucléaire en France pour les trois prochaines années inclut la production de Flamanville 3.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh (1), le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (2) et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.

(1) cf. URD 2023 d’EDF, sections 1.2.3, 1.3.2 et 3.1

(2) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.

1 Estimation de production nucléaire hors Flamanville 3.Voir communiqué de presse du 26/07/2024.

Pièce jointe