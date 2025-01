Aduro Clean Technologies dépose une nouvelle demande de brevet pour la conception d’un procédé innovant

LONDON, Province de l’Ontario, 31 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc, ci-après « Aduro » ou la « Société », (NASDAQ : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé ce jour avoir déposé une demande de brevet aux États-Unis pour la conception d’un procédé innovant visant une mise en œuvre efficace de sa technologie Hydrochemolytic™ ( «HTC »). La conception sera intégrée dans l’usine pilote Next Generation Process ( «NGP ») dont l’achèvement reste prévu pour le troisième trimestre de cette année.

Cette nouvelle demande de brevet renforce la position d’Aduro dans le développement de la chimie HTC et sa mise en œuvre pratique, permettant à la Société de poursuivre son expansion commerciale en s’appuyant sur l’élargissement de ses actifs de propriété industrielle. La demande marque également le franchissement d’une étape clé que la Société s’était fixée parmi ses principaux objectifs pour l’année en cours.

Une innovation majeure de la conception NGP réside dans l’utilisation inédite d’équipements industriels largement disponibles, une approche jusqu’à présent non envisagée, permettant une mise en œuvre plus efficace et hautement adaptable de la technologie Hydrochemolytic™. Au cours des deux dernières années, la Société a fait appel à des fournisseurs internationaux d’envergure en Europe et aux États-Unis pour tester, évaluer et perfectionner les éléments essentiels de la conception. La demande de brevet représente l’aboutissement de plusieurs années de recherche visant à développer et optimiser un procédé modulaire efficace pour déconstruire des polymères de polyaddition tels que le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polystyrène (PS) et d’autres, qu’il s’agisse de matières premières contaminées ou non contaminées. En repensant les méthodes de traitement conventionnelles, Aduro a développé une solution pratique et évolutive pour surmonter les défis persistants du recyclage chimique.

Ofer Vicus, PDG d’Aduro a ainsi déclaré : « Le dépôt de ce brevet renforce la capacité d’Aduro à faire progresser à la fois la chimie et l’application pratique de la technologie Hydrochemolytic™. » « Ce dépôt braque les projecteurs sur l’ingéniosité de nos scientifiques et leur engagement à favoriser l’innovation qui accroît la valeur de l’entreprise. Ce procédé introduit une approche novatrice pour intégrer la technologie HCT avec des équipements largement disponibles, élargissant de ce fait nos capacités technologiques. Cette réussite renforce également notre volonté de développer des solutions modulaires et évolutives qui s’alignent avec notre stratégie de commercialisation et aux besoins de l’industrie. »

La Société continue de se concentrer sur la construction et la mise en service de l’usine pilote NGP et poursuit son engagement d’expansion auprès de clients potentiels. Le dépôt de cette nouvelle demande de brevet permet à Aduro de poursuivre les discussions en cours avec des participants actuels et nouveaux du programme d’engagement des clients (CEP) de la Société et de partager davantage de détails sur les aspects majeurs de la conception du procédé et des performances de la technologie. La demande de brevet ajoute une perspective matérielle sur l’orientation et les plans de la Société en vue de la commercialisation.

Marcus Trygstad, Responsable scientifique et co-inventeur précise pour sa part : « Notre objectif était d’optimiser l’utilisation de la technologie Hydrochemolytic™ sans avoir besoin d’équipements de traitement sur mesure. » Et d’ajouter : « En travaillant à partir de principes chimiques fondamentaux, nous avons identifié un moyen de tirer pleinement parti des avantages de lHCT tout en utilisant des équipements industriels largement disponibles dans une configuration nouvelle. Cette réussite reflète l’engagement et l’ingéniosité de notre équipe de recherche, dont les travaux continuent de stimuler l’innovation pour la conception et l’expansion du procédé. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières de moindre valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, que la nouvelle conception du brevet sera mise en œuvre et démontrée dans l’usine pilote NGP, dont l’achèvement est actuellement prévu pour le troisième trimestre de cette année ; que la nouvelle demande de brevet positionne Aduro, non seulement en tant que leader de la chimie HCT mais également dans sa mise en œuvre effective, permettant à la Société de poursuivre son expansion commerciale en s’appuyant sur l’élargissement de ses actifs de propriété industrielle ; que la demande marque également le franchissement d’une étape majeure que l’entreprise s’est fixée dans le cadre de ses principaux objectifs pour 2025 ; que la Société continue de se concentrer sur la construction et la mise en service de l’usine pilote NGP et poursuit son engagement d’expansion auprès de clients potentiels ; que le dépôt de cette nouvelle demande de brevet permet à Aduro de poursuivre les discussions en cours avec des participants actuels et nouveaux dans son Programme d’Engagement des Clients (CEP) et de partager davantage de détails sur les aspects majeurs de la conception du procédé et des performances de la technologie ; que la demande de brevet ajoute une perspective matérielle sur l’orientation et les plans de la Société en vue de la commercialisation et enfin que cette réussite reflète l’engagement et l’ingéniosité de notre équipe de recherche, dont les travaux continuent de stimuler l’innovation pour la conception et l'expansion du procédé. Si la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment, en raison de leur nature incertaine. Les principaux facteurs susceptibles d’entraîner des écarts sensibles entre les attentes de la Société et les résultats réels comprennent, entre autres, des retards dans la chaîne d’approvisionnement ou des défis techniques imprévus qui pourraient empêcher l’achèvement de l’usine pilote NGP dans les délais impartis, voire dans son intégralité ; des concurrents pourraient développer des technologies similaires ou que surviennent des litiges en matière de brevets, entravant la capacité d’Aduro à établir et à maintenir sa position de leader et à faire progresser sa technologie jusqu’à la commercialisation ; l’impossibilité d’obtenir les autorisations réglementaires nécessaires ou des difficultés techniques inattendues pourraient empêcher la réalisation de l’étape clé liée au dépôt de la demande de brevet ; les conditions du marché ou le manque d’intérêt des clients pourraient entraver les efforts de la Société pour construire et mettre en service l’usine pilote NGP et développer l’engagement des clients ; une protection inadéquate des brevets ou l’incapacité à démontrer l’efficacité de la technologie pourrait entraver les progrès dans les discussions avec les participants au programme d’engagement des clients ; des changements dans la demande du marché ou des obstacles réglementaires pourraient avoir un impact négatif sur l’orientation et les plans de la Société en matière de commercialisation ; et le départ de personnel clé ou un financement insuffisant pourraient entraver la capacité de l’équipe de recherche à stimuler l’innovation dans la conception et l’évolutivité du procédé ; et le risque de conditions du marché défavorables et d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties. La société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

