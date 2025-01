Delårsrapport for 1. kvartal af 2024/25 (perioden 01.10.2024 - 31.12.2024)

Nørresundby, den 31. januar 2025

1. KVARTAL VISER FREMGANG I OMSÆTNING OG BRUTTOMARGIN SAMMENLIGNET MED 1. KVARTAL SIDSTE ÅR.

“I 1. kvartal af 2024/25 så vi en væsentlig forbedring af både omsætningen og bruttomarginen sammenlignet med 1. kvartal 2023/24. Historisk er resultaterne i 1. kvartal lavere end de andre kvartaler i RTX, da mange af kunderne reducerer deres lagre for at optimere deres arbejdskapital ved udgangen af året.

I 1. kvartal 2024/25 blev omsætningen DKK 101 mio. og bruttomarginen beløb sig til 51% i overensstemmelse med både vores forventninger og de tidligere kvartalers resultater. Samtidig med, at vi fastholder høje bruttomarginer på tværs af segmenterne, fastholder vi fokus på at skabe øget omsætning.

Ordretilgangen steg i kvartalet, hvilket er en opmuntrende udvikling. Med den korte ordrehorisont, er vores visibilitet for året dog stadig begrænset. Resultatet for det 1.halvår forventes at vise fremgang i både omsætning og EBITDA i forhold til sidste år. ”

Mille Tram Lux

HOVEDPUNKTER

Nettoomsætningen i 1. kvartal 2024/25 steg mere end 20% i forhold til 1. kvartal sidste år, og blev DKK 101 mio. sammenlignet med DKK 82 mio. i 1. kvartal 2023/24.





Bruttomarginen nåede et solidt niveau på 51% i 1. kvartal 2024/25 sammenlignet med 39% i 1. kvartal 2023/24.





1. kvartal 2024/25 viste ordrefremgang i forhold til tidligere kvartaler, dog med en uændret ordrehorisont på 3-6 måneder.





Aftale indgået med Henrik Mørck Mogensen, der tiltræder som CEO fra 1. marts 2025.





FORVENTNINGER

RTX fastholder de allerede udmeldte forventninger for 2024/25:

Omsætning DKK 490 til 520 mio.

EBITDA DKK 0 til 20 mio.

EBIT DKK -35 til -15 mio.





RTX A/S

PETER THOSTRUP MILLE TRAM LUX

Formand for bestyrelsen CFO

Investor- og analytikermøde

Tirsdag den 4. februar 2025 kl.10.00 afholder RTX et konferencekald for investorer og analytikere.

Tilmelding kan ske til Danske Bank via e-mail til vonh@danskebank.dk.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Peter Thostrup, Formand, tlf. 96 32 23 00

Mille Tram Lux, CFO, tlf. 96 32 23 00

