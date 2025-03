FirstFarms A/S' Årsrapport 2024: Marginal stigning i EBITDA men fald i resultat efter skat

FirstFarms indfriede ikke vækstambitionerne i 2024 og resultatet er derfor ikke tilfredsstillende, selvom det ligger på niveau med tidligere års resultater.

FirstFarms har i 2024 realiseret:

En omsætning på 454 mDKK (2023: 462 mDKK)

Et EBITDA på 105 mDKK (2023: 101 mDKK)

Et EBIT på 43 mDKK (2023: 50 mDKK)

Et resultat efter skat på 16 mDKK (2023: 26 mDKK)

Egenkapitalen er øget fra 722 mDKK til 819 mDKK som følge af årets resultat samt en kapitalforhøjelse i Q1 2024 med 97 mDKK. Koncernen ender således med en soliditetsgrad på over 48% ved udgangen af 2024.

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 2024. Bestyrelsen indstiller til, at der ikke betales ordinært udbytte.

Det er konsekvenserne af ekstreme vejrforhold og deraf følgende vanskelige dyrkningsforhold der er den primære årsag til, at 2024-resultatet ikke lever op til forventningerne. En usædvanlig lang periode uden nedbør i Slovakiet, Rumænien og Ungarn blev i sensommeren afløst af vedvarende voldsom regn. Det ledte til store oversvømmelser mange steder Centraleuropa - ikke mindst i Slovakiet, der er hjertet af FirstFarms’ forretning. Det påvirkede høsten og høstudbyttet.

Forretningsmodellen med fokus på cirkularitet og risikospredning indenfor både driftsgrene og geografi virker, og de ugunstige vejrforhold for afgrødeproduktionen blev delvist opvejet af udviklingen i de øvrige driftsgrene og investeringer i afgrødeproduktionen.

”Det er afgørende for vores muligheder for vækst og for succes med risikospredning, at vi løbende investerer i alle driftsgrene. I sommeren 2024 tog vi for eksempel vores store vandingsanlæg i Rumænien i brug. Det fik stor positiv betydning for det det lokale høstudbytte og afgrødekvaliteten,” siger adm. direktør Anders H. Nørgaard.

2024 bød på andre store investeringer i FirstFarms.

I Rumænien påbegyndte byggeriet at et stort siloanlæg samt en udvidelse af vandingsanlægget. I Slovakiet gik byggeriet af FirstFarms’ første mejeri i gang samtidig med, at en stor renovering af malkefaciliteterne blev tilendebragt.

Købstilbud

Som oplyst i selskabsmeddelelse 2/2025 af 11. februar 2025 modtog FirstFarms meddelelse fra Constantinsborg A/S (”Tilbudsgiver”), et selskab der er indirekte ejet og kontrolleret af Heartland A/S, at Tilbudsgiver har besluttet at fremsætte et frivilligt kontant købstilbud på alle aktier i FirstFarms (bortset fra egne aktier ejet af FirstFarms og aktier allerede ejet af Tilbudsgiver).Tilbudsdokumentet for tilbuddet blev offentliggjort den 7. marts 2025, se selskabsmeddelelse nr. 10/2025 af 7.marts 2025. Tilbudsperioden udløber den 7. april 2025 kl. 23:59 (CEST).

Bestyrelsen vil offentliggøre en redegørelse med dets holdning til tilbuddet og en begrundelse herfor senest inden udløbet af første halvdel af tilbudsperioden den 24. marts 2025.

Forventninger til 2025

FirstFarms har for nuværende implementeret Strategi 2028, som nærmere omtalt i årsrapporten for 2024. Baseret på en fortsættelse af Strategi 2028, forventer FirstFarms i 2025 at levere et EBITDA i spændet 115-155 mDKK og et EBIT på 45-85 mDKK. Forventningerne er med basis i egne og eksterne forventninger til markedspriser. Forventningen er baseret på stigende grisepriser i forhold til det nuværende niveau, jf. SEGES’ prisprognose. Der er stor volatilitet i markedspriserne og dyrkningsbetingelserne for FirstFarms’ produkter, og som følge heraf er der et stort resultatspænd i forventningerne.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller ved at rette henvendelse til adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Vedhæftede filer