Constantinsborg A/S tilbagekalder frivilligt købstilbud på aktierne i FirstFarms A/S og trækker forslag om afnotering

FirstFarms A/S (”FirstFarms”) har i dag modtaget meddelelse fra Constantinsborg A/S (Tilbudsgiver) om at (Tilbudsgiver) i dag har besluttet at tilbagekalde det frivillige kontante købstilbud på alle aktier i FirstFarms (bortset fra egne aktier ejet af FirstFarms og aktier allerede ejet af Tilbudsgiver)

Tilbudsgiver har i dag ligeledes meddelt FirstFarms, at Tilbudsgiver trækker sit forslag til den ordinære generalforsamling den 29. april 2025 om, at FirstFarms uden ugrundet ophold skal ansøge Nasdaq Copenhagen A/S om at slette FirstFarms' aktier fra handel og officiel notering fra Nasdaq Copenhagen.

Tilbudsgivers beslutning om at tilbagekalde det frivillige kontante købstilbud sker med henvisning til FirstFarms' selskabsmeddelelser nr. 15/2025 og 16/2025 offentliggjort den 30. marts 2025, hvori det meddeles, at de slovakiske myndigheder den 30. marts 2025 har konstateret et udbrud af mund- og klovesyge (FMD) i en kvægbesætning på 3.487 dyr på FirstFarms’ farm i Plavecký Stvrtok, Slovakiet.

Samt med henvisning til FirstFarms' efterfølgende selskabsmeddelelse nr. 17/2025 af tidligere i dag (31. marts 2025), hvori konsekvenserne af Udbruddet for selskabets forventninger til 2025 beskrives, idet Tilbudsgiver anser udbruddet og de dermed forbundne konsekvenser for at udgøre en væsentlig negativ ændring for FirstFarms, som giver Tilbudsgiver ret til at tilbagekalde og bringe købstilbuddet til ophør i henhold til vilkårene i tilbudsdokumentet offentliggjort af Tilbudsgiver.

Tilbudsgivers fulde meddelelse om tilbagekaldelse af købstilbud er vedlagt.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller ved at rette henvendelse til bestyrelsesformand Henrik Hougaard på telefon 40 53 62 48.

