Coop Panga juht Margus Rink lahkub ametist  

Kaheksa aastat Coop Panka juhtinud Margus Rink lahkub mai lõpus ametist. Rink on olnud Coop Panga juhatuse esimees alates 2017. aastast.

Coop Panga nõukogu algatab uue juhatuse esimehe otsingu, et seejärel sõnastada panga järgmise perioodi strateegia. Kuni uue juhi leidmiseni võtab juhatuse esimehe kohustused üle praegune juhatuse liige ja riskijuht Heikko Mäe. Juhatuses jätkavad ka finantsjuht Paavo Truu, ärikliendipanganduse juht Arko Kurtmann ja erakliendipanganduse juht Karel Parve.

Nõukogu esimees Rainer Rohtla tänas Margus Rinki tema panuse eest Coop Panga üles ehitamisel ja kiirele kasvule juhtimisel. “Margus on suure intensiivsuse ja pühendumisega panustanud Coop Panka alates selle asutamisest 2017. aastal. Kaheksa aastaga on pank saanud Marguse juhtimisel oluliseks turuosaliseks Eesti pangandusturul, kasvatanud turuosa 1%-lt 6%-le, panga aktsiad on noteeritud Tallinna börsil, oleme tõusnud klientide poolt enim soovitatud pangaks Eestis. Oleme jõudmas 2026. aastal panga esimese strateegiaperioodi lõppu. Sellest tulenevalt on õige, et järgmise perioodi strateegia paneb kokku juba uus juht, kelle ülesandeks saab olema ka strateegia ellu viimine," märkis Rohtla.

Margus Rink märkis, et Coop Panga üles ehitamine on nõudnud suurt tööd aga pakkunud samal ajal ka suurepäraseid emotsioone, “Tänan Coop Panka mulle antud võimaluse eest. Kindlasti on see kaheksa aastat olnud minu senise töise elu kõige võimsam sõit. Olen alati endale teadvustanud, et minu ajaaken Coop Panga juhina on maksimaalselt kümme aastat ehk esimese strateegiaperioodi lõpuni. Pean igati õigeks nõukogu soovi asuda otsima Coop Pangale uut juhti, kelle eestvedamisel kujundada panga edasine strateegia ning viia see ellu,” lausus Rink.

Margus Rinki volitused juhatuse esimehena lõpevad 30. mail 2025. Samal ajal lõpevad ka tema volitused Coop Pank AS tütarettevõtjate Coop Liising AS ja Coop Kindlustusmaakler AS nõukogu liikmena. Kuni uue juhi ametisse nimetamiseni täidab pangajuhi kohuseid riskijuht ja juhatuse liige Heikko Mäe.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 211 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

