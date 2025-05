Delårsrapport 1. januar – 31. marts for 2025 for FirstFarms A/S

FirstFarms’ Q1-resultat blev ikke som oprindeligt forventet

Lave grisepriser i begyndelsen af Q1, mindre effekt fra værdireguleringer, engangsomkostninger samt udbrud af mund- og klovesyge (FMD) på koncernens største kvægfarm, påvirkede FirstFarms i Q1.

FMD vil påvirke driften resten af 2025 og ind i 2026.

Nøgletal Q1

FirstFarms har i regnskabsperioden Q1 2025 realiseret følgende:

En omsætning på 102 mDKK (2024: 104 mDKK)

Et EBITDA på 12 mDKK (2024: 36 mDKK)

Et EBIT på -4 mDKK (2024: 22 mDKK)

Et resultat før skat på -14 mDKK (2024: 13 mDKK)

”Resultatnedgangen skyldes primært, at året blev indledt med lave grisepriser, og at værdireguleringen af de biologiske aktiver er reduceret med 10 mDKK i Q1 2025 for både grise og køer sammenlignet med Q1 2024. Vi har desuden haft omkostninger af engangskarakter på 5 mDKK,” siger Co-CEO Michael Hyldgaard.

Q1 bød på fortsat gode mælkepriser og fornuftige afgrødepriser. Salget af afgrøder var 12 mDKK højere i Q1 2025 end i Q1 2024.



De relativt lave grisepriser i begyndelsen af kvartalet blev senere i kvartalet afløst af højere priser, og det forventes, at de vil stabilisere sig på det nuværende niveau.

Udbrud af mund- og klovesyge

30. marts 2025 bekræftede myndighederne, at FirstFarms havde et udbrud af FMD på kvægejendommen i Plavecky Stvrtok, Slovakiet. 3.521 dyr på ejendommen er efterfølgende blevet aflivet.



Et komplekst rengørings-, klargørings-, planlægnings- og logistikarbejde er i gang. FirstFarms forventer p.t. at sætte de første dyr ind i staldene igen omkring 1. november 2025. Det vil tage op til to år fra opstartstidspunktet, før mælkeproduktionen er tilbage på fuldt niveau.

Koncernen har yderligere tre ejendomme med kvæg i Slovakiet med en samlet besætning på 2.500 dyr. Disse er smittefri. Der har ikke været konstateret ny udbrud af FMD siden 17. april 2025.



Byggeriet af FirstFarms’ mejeri i Plavecky Stvrtok, er midlertidigt sat på pause som en følge af FMD.

Forventninger til 2025 er uændrede

Forventningerne til 2025 er påvirket af FMD. Den 31. marts 2025 nedjusterede FirstFarms de tidligere udmeldte forventninger med 45 mDKK for 2025 til et EBITDA i intervallet 70-110 mDKK og et EBIT på 0-40 mDKK. Disse forventninger er uændrede.



Nedjusteringen tager ikke højde for eventuelle regionale, nationale eller EU-støtteordninger i forbindelse med FMD. Disse forhold er endnu ikke afklaret.

”Vi forventer et tilfredsstillende år i vores grise- og afgrødeproduktion. Grisepriserne forventes at forblive på et tilfredsstillende niveau i år, og afgrøderne står generelt godt på markerne. Afgrødepriserne forventes også at forblive stabile på et fornuftigt niveau,” siger Co-CEO Søren Bredvig.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt bestyrelsesformand Asbjørn Børsting på telefon 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Vedhæftede filer