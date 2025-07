FirstFarms søger regionalt tilskud og opjusterer forventningerne til årets resultat i forbindelse med mund- og klovesyge

FirstFarms får nu mulighed for at søge tilskud til investeringer i dyr og til dækning af andre omkostninger i relation til det udbrud af mund- og klovesyge, der blev konstateret på selskabets kvægejendom i Plavecky Stvrtok, Slovakiet, den 30. marts i år. 3.521 dyr blev efterfølgende aflivet.

”Vi har fået mulighed for at ansøge om et regionalt tilskud. Der er mulighed for at søge om tilskud til øvrige omkostninger, destruerede produkter samt indkøb af dyr. Tilskuddet forventes at blive mellem 40-55 mDKK. Heraf vil 10 mDKK have resultateffekt i 2025. Hele tilskuddet forventes udbetalt i 2025.

Vi har en forventning om at vores ansøgning vil blive positivt modtaget. Tilskuddet vil i mindre grad påvirke resultatet for 2025, idet det er en betingelse for tilskud til dyr, at der opretholdes en tilsvarende besætning i 5 år. Tilskuddet til indkøb af dyr er det væsentligste tilskud og indtægtsføres, når betingelserne er opfyldt. Som følge af, at vi kommer i gang med produktionen i 2025, samt at vi kan indtægtsføre nogle tilskudsbeløb i 2025, opjusterer vi nu forventningerne til årets resultat - efter at vi 31. marts måtte nedjustere som en direkte konsekvens af mund- og klovesygen,” siger bestyrelsesformand Asbjørn Børsting.

FirstFarms forventer i 2025:

Et EBITDA på 85-125 mDKK. Seneste forventning var på 70-110 mDKK.

Et EBIT på 15-55 mDKK. Seneste forventning var på 0-40 mDKK.

Udmeldte forventninger 2025 EBITDA EBIT 11. juli 2025 (selskabsmeddelelse nr. 26) 85-125 mDKK 15-55 mDKK 31. marts 2025 (selskabsmeddelelse nr. 17) 70-110 mDKK 0-40 mDKK 13. marts 2025 (selskabsmeddelelse nr. 11) 115-155 mDKK 45-85 mDKK

