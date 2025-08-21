Virumaa Teataja veebilehel ilmunud info täpsustus

Eile, 20. augustil Virumaa Teataja veebilehel avaldatud ja BNSi vahendatud uudise kohaselt sõlmisid Tapa vald ja AquaTapa OÜ 18. augustil Tapa ujula hoonestusõiguse lepingu ning ujula rajab Merko Ehitus. Täpsustame infot: AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti on ehituse tellijaga lepingueelsetes läbirääkimistes. Lepingu sõlmimisel avaldame vastavasisulise börsiteate.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on tunnustatud Eesti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Veljo Viitmann

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.