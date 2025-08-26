Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2025

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2025. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar

”Corline står inför ett potentiellt genombrott som CHS™-leverantör till USA-marknaden och från den basen kan nya kundrelationer skapas. Detta har åstadkommits av det professionella team jag har glädje att arbeta med. Vårt gemensamma och naturliga fokus på kvalitet och uppgiften vi har framför oss borgar för möjligheten att vara relevanta på marknaden under lång tid.”

Ekonomisk översikt över perioden april till juni 2025

Nettoomsättningen uppgick till 2 187 KSEK (2 255).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 257 KSEK (-4 369).

Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,13 SEK (-0,20).

Ekonomisk översikt över perioden januari till juni 2025

Nettoomsättningen uppgick till 4 242 KSEK (5 993).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 328 KSEK (-6 037).

Resultatet per aktie uppgick till ca -0,26 SEK (-0,28).

Likvida medel uppgick per den 30 juni till 8,3 MSEK (12,7).

Soliditeten uppgick per den 30 juni till 93 % (87).

Viktiga händelser under det andra kvartalet 2025

- I slutet av april, på HRS 2025 i San Diego, presenterar Kardium preliminära resultat från sin registreringsgrundande PULSAR-IDE-studie där den CHS™-coatade Globe®-katetern använts för att bota hjärtflimmer genom ablationsterapi. Man kunde här redovisa 0 % device-relaterade säkerhetsfynd i kombination med 78 % lungvensisolering vid 12 månader, vilket är bättre både vad gäller effekt och säkerhet jämfört med tidigare motsvarande studier som presenterats av konkurrenterna Boston Scientific, Medtronic och Johnson & Johnson.

Viktiga händelser efter periodens utgång

- I juli meddelar Kardium att man säkrat ytterligare finansiering om 250 miljoner USD från existerande och nya finansiärer. Finansieringen kommer bland annat att användas för uppskalning av produktions- och leveransförmågan inför produktlanseringen, samt förstärkning av försäljnings- och distributionsorganisationen.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se: https://www.corline.se/investors/finansiella-rapporter

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Corline Biomedical AB är noterat på First North Growth Market (CLBIO) och säljer den egenutvecklade produkten CHS™ till medicinteknikkunder med behov av en högvärdig antitrombotisk yta, samt utvecklar Renaparin® för användning i regenerativ medicin och organtransplantation. CHS™ står inför lansering i USA inom det snabbväxande PFA-segmentet för kateterbaserad hjärtarytmibehandling.

