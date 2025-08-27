Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2025 for FirstFarms A/S

Positivt halvårsresultat på trods af mund- og klovesyge



FirstFarms A/S leverede et resultat før skat i første halvår 2025 på 7 mDKK.

Gode vækstbetingelser i marken og højere priser på kvæg opvejede delvist de negative konsekvenser af et udbrud af mund- og klovesyge (FMD) i mælkeproduktionen og priser under budget i grise- og afgrødeproduktionen.

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret:

En omsætning på 192 mDKK (2024: 220 mDKK)

Et EBITDA på 54 mDKK (2024: 65 mDKK)

Et EBIT på 22 mDKK (2024: 35 mDKK)

Et resultat før skat på 7 mDKK (2024: 18 mDKK)

Omsætningen faldt med 28 mDKK, mens EBITDA faldt 11 mDKK og EBIT med 13 mDKK. Resultatet før skat blev 12 mDKK mindre sammenlignet med samme periode året før.

Faldene i alle nøgletal skyldes primært tab relateret til udbruddet af FMD på koncernens farm i Plavecky Stvrtok, Slovakiet, i foråret. FMD vil påvirke driften resten af 2025 og i 2026. Byggeriet af mejeri i tilknytning til mælkeproduktionen i Plavecky Stvrtok er midlertidigt indstillet som en konsekvens af udbruddet af FMD på farmen. Byggeriet forventes genoptaget i andet halvår 2025.

Resultatet for første halvår blev også påvirket af, at priserne i griseproduktionen ikke levede op til det budgetterede samt en mindre effekt fra værdireguleringer på grisene.

Værdireguleringen af de biologiske aktiver blev reduceret med 1 mDKK i første halvår 2025 sammenlignet med første halvår 2024.

Den samlede positive påvirkning på værdireguleringen på grise, kvæg og afgrøder, som ikke er høstet, er på 42 mDKK, hvorimod værdiregulering af aflivning af malkekøerne som følge af FMD er negativ med 35 mDKK. Der er herudover indregnet 31 mDKK i forsikringssum, som er indregnet under andre driftsindtægter, således at nettopåvirkningen af aflivning af dyrene i forbindelse med FMD er 4 mDKK.

”Vi har været igennem en af de mest udfordrende perioder i virksomhedens levetid. Set i det lys er vi tilfredse med halvårsresultatet. Vores stærke økonomiske fundament betyder, at vi har kunnet fortsætte udviklingen af FirstFarms og fortsætte vores store anlægsarbejder – en siloudvidelse og en udvidelse af vores vandingsanlæg – begge i Rumænien,” siger Co-CEO Michael Hyldgaard.

Status på FMD

Siden myndighederne den 30. marts 2025 bekræftede, at FirstFarms havde et udbrud af FMD og 3.521 dyr på ejendommen måtte aflives, er et omfattende rengørings-, desinfektions-, klargørings- og logistikarbejde pågået.

Rengøring, vask og desinfektion på farmen er færdigudført af FirstFarms, og de slovakiske myndigheder har gennemført to obligatoriske afsluttende desinfektioner i august.

FirstFarms er nu klar til at indsætte 40 testkøer på farmen. Køerne færdes på hele matriklen i en periode på tre uger, hvorefter de testes for FMD. Hvis dyrene er fri for sygdom, frigiver myndighederne farmen.

FirstFarms forventer at indsætte de første malkekøer og genoptage mælkeproduktionen i Plavecky Stvrtok i løbet af Q4. Selskabet forventer desuden at have genetableret den fulde besætning allerede i 2026 – et år tidligere end først forventet.

”Vi forventer, at en fuld genetablering af besætningen, kan ske relativt hurtigt, da arbejdet med at tilvejebringe en ny besætning går hurtigere end forventet. Samtidig har medarbejderne ydet en ekstraordinær indsats de seneste måneder, og samarbejdet med de slovakiske myndigheder har været godt,” siger Co-CEO Søren Bredvig.

Forventninger til 2025

Som en direkte konsekvens af FMD-udbruddet nedjusterede koncernen den 31. marts 2025 forventningerne til årets resultat med 45 mDKK.

I juli 2025 fik koncernen mulighed for at søge regionalt tilskud til investeringer i dyr og til dækning af andre omkostninger i relation til udbruddet. FirstFarms forventer et tilskud på 40-55 mDKK, hvoraf de 10 mDKK i givet fald vil have resultateffekt i 2025. Derfor opjusterede koncernen 11. juli 2025 forventningerne til årets resultat.

FirstFarms forventer i 2025:

Et EBITDA på 85-125 mDKK

Et EBIT på 15-55 mDKK

FirstFarms’ primære fokus er den fulde genetablering af mælkeproduktionen samt på til stadighed at drive den øvrige produktion mere effektiv, produktiv, cirkulær og mere bæredygtigt.

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt bestyrelsesformand Asbjørn Børsting på telefon 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

