Coop Pank AS 2025. aasta augusti tulemused

Coop Panga 2025. aasta augustikuu majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas augusti 1700 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kahanes 300 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 221 000-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 103 800-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 11%.

Panga klientide hoiuste maht vähenes augustis 4 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,92 miljardi euroni. Äriklientide hoiused vähenesid 6 miljoni euro võrra ja eraklientide hoiused kasvasid 6 miljoni euro võrra. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kahanes 4 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 86 miljoni euro võrra ehk 5%.

Panga laenuportfell kasvas augustis 14 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,98 miljardi euroni. Ärilaenud kasvasid 6 miljonit eurot ja kodulaenud kasvasid 8 miljonit eurot. Tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 1 miljoni euro võrra ja liisinguportfell kahanes 1 miljoni euro võrra. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 335 miljonit eurot ehk 20%.

Augustis tehti laenude allahindluseid 0,1 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta kaheksa esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kahanenud 6% ja tegevuskulud kasvanud 1%.

Pank teenis augustis 2,4 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta kaheksa esimese kuuga on pank teeninud kokku 19,4 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 16% vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli augustis 12,7% ja kulu-tulu suhe 55%.





Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni kommentaar:

„Coop Pank kordas augustis juulikuu korralikku kasuminumbrit, milleks oli 2,4 miljonit eurot. Majandustulemused kinnitavad, et panga kulud on kontrolli all ja pank liigub stabiilses kasvutempos, mida toetab ärimahtude järjepidev suurenemine.

Panga laenuportfell kasvas augustis ligi 14 miljonit eurot, millest 8 miljonit moodustasid kodulaenud ja 6 miljonit ärilaenud. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 335 miljonit eurot ehk 20%.

Viimastel aastatel ulatuslikult liikunud euribor on tänavu kevadest saadik olnud üsna stabiilne ja püsinud vahemikus 2,05–2,10%. Seega mõjutab euribori langus panga intressitulusid üha väiksemal määral ning laenuportfelli kasv suudab seda kompenseerida ja isegi ületada.

Eraklientide hoiuste maht kasvas augustis 6 miljoni euro võrra ja äriklientide hoiuste maht kahanes 6 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 86 miljoni euro võrra ehk 5%.

Augustis liitus pangaga 1700 uut klienti, aastaga on kliendibaas kasvanud 11%. Alates juunist pakume oma eraklientidele võimalust liituda Eesti suurima ostupreemia programmiga – kui meie Kasuliku paketiga liitunud erakliendid maksavad Coopi kaupluses Coop Panga deebetkaardiga, kanname neile ostusummast arveluskontole tagasi 1%. Kolme esimese kuuga on ostupreemiat kasutama hakanud 58% meie aktiivsetest klientidest ja oleme nende arvelduskontodele tagasi maksnud 78 000 eurot. Kui arvestada juurde ka Coopi kaupluste boonuspunktid, teenivad panga ja Coopi kaupluste ühised kliendid kuni 3% lisasoodustusi.“

Coop Panga põhjalikumad finantsaruanded on leitavad aadressil:

https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 221 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

