Mežpilsēta elamuprojekti kolmanda etapi käivitamine (Riia, Läti)

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv SIA Merko mājas on käivitanud Mežpilsēta elamuprojekti kolmanda etapi Riias Mežciemsi piirkonnas. Üks kuuekorruseline hoone 53 korteriga aadressil Hipokrāta tn 16 valmib 2026. aasta lõpuks.

Mežpilsētas rajatav elamu (mezpilseta.merkomajas.lv) saab A energiamärgise. Korterite suurused on vahemikus 44 kuni 87 ruutmeetrit, ruutmeetri hind jääb vahemikku 2 567 kuni 2 975 eurot.

Elamuarendus asub rohelises ja kiiresti kasvavas Mežpilsēta naabruskonnas, otse metsa ääres. Igal korteril on oma rõdu, korterite põrandast laeni ulatuvad aknad ja põrandaküte loovad valgusküllase ja mugava elukeskkonna. Korterite hinnas sisaldub keldris asuv panipaik, vajadusel on võimalik täiendavalt osta suurem panipaik.

Projektis on kokku 44 väliparkimiskohta, millest 13 on katusealused ning neli varustatud elektriautode laadimisvõimalustega. Elanike käsutuses on esimesel korrusel asuv lapsevankriruum, ühiskasutatavate mugavuste hulka kuuluvad ka avar kogukonnatuba köögi ja tualettruumidega ning otsepääsuga terrassile. Haljastatud territooriumil on laste mänguväljak ja rohelised puhkealad. Aiaga piiratud hoov on turvaline koht, kus on turvakaamerad ja läbipääsu kontrollsüsteem hoone sissepääsu, lapsevankriruumi ja keldrikorrusel asuva panipaiga jaoks. Lisafunktsioonide hulka kuuluvad jalgrattaparandusjaam ja täiustatud tehnilised lahendused nagu detsentraliseeritud ventilatsiooniseadmed ja põrandaküte individuaalse ruumitemperatuuri reguleerimisega.

Hipokrāta tn 16 on Mežpilsēta elamuarenduse viies hoone. Praeguseks on valminud neli hoonet 164 korteriga, arendusprojekt koosneb kokku 11 hoonest ja 535 korterist.

SIA Merko mājas (https://merkomajas.lv/) on tunnustatud Läti elukondliku kinnisvara arendaja. Parima kvaliteedi ning korteriostjatele mugavuse ja kindlustunde tagamiseks juhib Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: SIA Merko mājas juhatuse liige Roberts Rēboks, e-post: Roberts.Reboks@merkomajas.lv

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.

Manus