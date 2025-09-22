„Enlight Research“ atnaujino „INVL Technology“ vertinimą, padidino tikslinę akcijos kainą

Bendrovė „Enlight Research“ atnaujino investicijų į informacinių technologijų (IT) verslus bendrovės „INVL Technology“, siekiančios parduoti valdomų įmonių portfelį, vertinimą po paskelbtų 2025 metų pirmojo pusmečio veiklos rezultatų.
Vertinimą atlikęs „Enlight Research“ analitikas Mattias Wallander padidino tikslinę „INVL Technology“ akcijos kainą iki 4,25 euro už akciją ir skaičiuoja, kad įmonės P/S (akcijos kainos ir pardavimų) daugiklis yra 0,9x. Pagal bazinį scenarijų ankstesnis bendrovės akcijos vertinimas buvo 4,12 euro.
Prieš paskelbiant vertinimo ataskaitą „INVL Technology“ akcijos kaina „Nasdaq Vilnius“ biržoje siekė 3,56 euro.
„Dabartinė 19 proc. grynųjų aktyvų vertės (GAV) nuolaida yra šiek tiek mažesnė už ilgalaikį 22 proc. vidurkį. Patrauklus valdomų bendrovių pardavimas galėtų sumažinti GAV nuolaidą ir priartinti akcijos kainą prie mūsų nustatytos tikrosios vertės“, – komentuoja M. Wallander.
„INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir GAV šių metų birželio pabaigoje buvo 52 mln. eurų, o jų vertė akcijai – 4,35 euro.
„Enlight Research“ ataskaitoje pažymima, kad pagal panašių IT bendrovių daugiklius vien „INVL Technology“ valdoma kibernetinio saugumo bendrovė „NRD Cyber Security“ galėtų būti verta 46,2 mln. eurų (3,85 eurai akcijai), o tai yra daugiau nei dabartinė „INVL Technology“ akcijos kaina biržoje. Tai reiškia, kad likusi įmonių grupės dalis įvertinta beveik nuliu, o tai rodo akivaizdžią augimo galimybę, jei kibernetinio saugumo verslas būtų tinkamai įvertintas.
„INVL Technology“ šių metų rugpjūčio pabaigoje skelbė tęsianti pradėtus valdomų įmonių pardavimo procesus su investuotojais, o naują aktyvų etapą atnaujins artimiausiu metu pasamdžiusi naujus investicinius patarėjus.
„INVL Technology“ valdo kibernetinio saugumo bendrovę „NRD Cyber Security“, GovTech bendrovę „NRD Companies“ ir IT bendrovę Baltijos šalyse „Novian“.
Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė 2025 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 0,766 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 22,8 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
„INVL Technology“, kurią valdo Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“, yra uždaro tipo investicinė bendrovė.
„Enlight Research“ teikia akcijų tyrimus privatiems ir instituciniams investuotojams. Bendrovės ataskaitos visiems investuotojams prieinamos nemokamai. „INVL Technology“ užsakymu parengta „Enlight Research“ analizė nėra investicinis tyrimas. Ši apžvalga yra parengta informaciniais tikslais ir negali būti vertinama kaip siūlymas parduoti ar pirkti akcijas. Atsakomybę dėl tokio sprendimo prisiima investuotojas.
