Coop Pank AS korraldab 2025. aasta III kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari

Coop Pank kutsub aktsionäre, investoreid, analüütikuid ning teisi huvilisi osalema veebiseminaril 22. oktoobril 2025 kell 9.00. Veebiseminar toimub eesti keeles.

Seminaril tutvustavad 2025. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemusi panga juhatuse esimees Arko Kurtmann ja finantsjuht Paavo Truu.

Veebiseminari toimumise ajal on kuulajatel võimalik esitada küsimusi. Küsimustele vastatakse peale esitlust.

Osalemiseks palume Teil eelnevalt registreeruda aadressil:

https://bit.ly/CP-veebiseminar-registreeru-22102025

Registreerunutele saadetakse link veebiseminarile ja üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletav e-kiri.

Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse ettevõtte kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 221 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.