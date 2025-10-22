Coop Pank 2025. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused

2025. aasta III kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 222 000 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 4000 kliendi võrra (+2%) ja aastaga 20 000 võrra (+10%). Aktiivselt arveldavaid kliente oli 105 400, kvartaliga kasvas aktiivselt arveldavate klientide arv 1800 võrra (+2%) ja aastaga 10 000 võrra (+10%). 

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2025. aasta III kvartalis 105 miljoni euro võrra (+6%), ulatudes 1,91 miljardi euroni. Eraklientide hoiuste portfell kasvas 9 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused püsisid võrreldes eelmise kvartaliga samal tasemel ja tähtajalised hoiused kasvasid 9 miljoni euro võrra. Äriklientide hoiuste maht kasvas 24 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused kasvasid 44 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kahanesid 20 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi hoiused kasvasid 71 miljoni euro võrra ja muu finantseering kasvas 40 miljoni euro võrra. Võrreldes 2024. aasta III kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 83 miljoni euro võrra (+5%). 2025. aasta III kvartalis oli finantseerimiskulu 2,3%, eelmisel aastal samal ajal 3,3%. 

2025. aasta III kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 80 miljoni euro võrra (+4%), ulatudes 2,0 miljardi euroni. Suurimat kasvu näitas ärilaenude portfell, mis kasvas kvartaliga 48 miljonit eurot (+6%). Kodulaenu portfell kasvas 32 miljonit eurot (+4%), tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 2 miljonit eurot (+2%) ja liisingu portfell kahanes 2 miljonit eurot (-1%). 2024. aasta III kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 362 miljoni euro võrra (+22%). 

2025. aasta III kvartalis oli Coop Panga viivises olev laenuportfell 2,3% tasemel. Aasta tagasi oli viivises olev laenuportfell 2,4% tasemel. 

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2025. aasta III kvartalis 0,7 miljonit eurot, mida on 0,7 miljonit eurot vähem kui eelmises kvartalis ja 0,4 miljonit eurot vähem kui oli 2024. aasta III kvartalis. 

Coop Panga netotulud olid 2025. aasta III kvartalis 19,5 miljonit eurot, jäädes eelmise kvartaliga samale tasemele ja kahanedes aastases võrdluses 8%. Tegevuskulud ulatusid III kvartalis 10,5  miljoni euroni, kasvades kvartaalses võrdluses 4% ja aastases võrdluses 2%.

Coop Pank teenis 2025. aasta III kvartalis 7 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 5% rohkem kui  eelmises kvartalis ja 19% vähem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli II kvartalis 54% ning omakapitali tootlus 12,5%. 

Coop Pangal on 30.09.2025 seisuga 34 000 aktsionäri.

Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni kommentaar tulemustele:

„Eesti majandus ei ole veel uut kasvuhoogu sisse saanud, ent näeme juba pikemat aega, kuidas ettevõtete huvi investeeringute ja finantseeringute vastu kasvab. Kui ettevõtted viivad aktiivselt oma investeeringuid ellu, panustab see ka majanduse elavnemisse ja majanduskasvu.

Seda toetab ka juba kevadest alates stabiilseks muutunud intressikeskkond ning rahaturgude ennustus, et euribor jääb püsima 2% juurde. Kõik see soodustab ka laenuraha kasutamist ja panga finantseerimiskulu alanemist, mis hakkab toetama panga stabiilse kasumi pöördumist kasvukursile.

Kolmandas kvartalis näitas Coop Panga laenuportfell tugevat kasvu ja suurenes 80 miljoni euro võrra ja ületas esmakordselt 2 miljardi euro piiri, millega pank täitis enneaegselt endale 2027. aasta alguseks seatud strateegilise eesmärgi. Coop Panga hoiused kasvasid kolmandas kvartalis 105 miljoni euro võrra.

Kolmandas kvartalis muutusid Coop Panga juhatuse ja juhtkonna kooseisud. Nõukogu valis uueks juhatuse esimeheks Arko Kurtmanni ja uueks juhatuse liikmeks Lehar Küti. Panga juhtkonnaga liitus uus IT juht Alvar Pihlapuu ja ärikliendi finantseerimise äriliini juht Deiro Kaju.

Olulise sündmusena avas kolmandas kvartalis Coop Pangas oma kontod riik. Sellega on Coop Pank on teine eestimaine pank, kelle juures on Eesti riik oma kontod avanud. Nüüd saavad kõik teha ülekandeid nii maksu- ja tolliameti Coop Panga arvelduskontole maksude ja riiginõuete tasumiseks kui ka rahandusministeeriumi arvelduskontole riigilõivude ja muude riigile maksmiseks kuuluvate summade tasumiseks. Riigi usaldus Coop Panga vastu on meie jaoks suur tunnustus.

Coop Panga ärimahtude kasv, laenuportfelli kõrge kvaliteet ja kuluefektiivne juhtimine päädis Coop Panga jaoks kolmandas kvartalis korraliku puhaskasumiga 7 miljonit eurot. Panga kulude ja tulude suhe oli teises kvartalis 54% ning omakapitali tootlus 12,5%.“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes2025 III kv2025 II kv2024 III kv2025 9 kuud2024 9 kuud
Neto intressitulud18 29918 00320 02154 23158 420
Neto teenustasutulud1 1001 1661 0403 4203 054
Muud tegevustulud, neto143375167745438
Netotulud kokku19 54319 54421 22758 39761 913
Tööjõukulud-6 472-5 917-6 138-17 968-17 405
Turunduskulud-370-453-593-1 182-1 902
Rent, kontorikulud ja mat.pv kulum-683-777-729-2 267-2 299
IT kulud ja immat.pv kulum-1 903-1 724-1 579-5 240-4 457
Muud kulud-1 031-1 220-1 221-3 414-3 716
Tegevuskulud kokku-10 459-10 091-10 261-30 069-29 777
Kasum enne allahindluste kulu9 0839 45310 96728 32732 135
Finantsvarade allahindlus-664-1 367-1 022-2 257-2 822
Kasum enne tulumaksu8 4198 0869 94526 07029 313
Tulumaksu kulu-1 448-1 437-1 296-4 537-3 528
Aruandeperioodi puhaskasum6 9716 6498 64921 53325 785
      
Puhaskasum aktsia kohta, eur0,070,060,080,210,25
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eur0,070,060,080,200,25


Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes30.09.202530.06.202531.12.202430.09.2024
Raha ja raha ekvivalendid416 495356 473343 678404 472
Võlainstrumendid52 64747 83237 75137 445
Laenud klientidele2 023 3491 943 4201 774 1181 661 152
Muud varad39 44336 09033 06631 956
Varad kokku2 531 9342 383 8162 188 6142 135 025
Klientide hoiused ja saadud laenud1 957 8521 816 3131 886 1451 838 626
Emiteeritud võlaväärtpaberid254 676253 53700
Muud kohustised28 75230 64527 68328 026
Allutatud laenud63 34863 14863 14863 410
Kohustised kokku2 304 6292 163 6421 976 9771 930 062
Omakapital227 305220 174211 637204 963
Kohustised ja omakapital kokku2 531 9342 383 8162 188 6142 135 025

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus 

Coop Pank korraldab 2025. aasta III kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 22. oktoobril  2025 kell 9.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil: https://bit.ly/CP-veebiseminar-registreeru-22102025

Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse Coop Panga kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 222 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:
Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: +372 516 0231
E-post: paavo.truu@cooppank.ee

Coop Pank 2025 Q3 tulemused_ET Vahearuanne_9k 2025_ET Coop Pank 2025-09_ET

