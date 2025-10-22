Coop Pank 2025. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused

2025. aasta III kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 222 000 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 4000 kliendi võrra (+2%) ja aastaga 20 000 võrra (+10%). Aktiivselt arveldavaid kliente oli 105 400, kvartaliga kasvas aktiivselt arveldavate klientide arv 1800 võrra (+2%) ja aastaga 10 000 võrra (+10%).

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2025. aasta III kvartalis 105 miljoni euro võrra (+6%), ulatudes 1,91 miljardi euroni. Eraklientide hoiuste portfell kasvas 9 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused püsisid võrreldes eelmise kvartaliga samal tasemel ja tähtajalised hoiused kasvasid 9 miljoni euro võrra. Äriklientide hoiuste maht kasvas 24 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused kasvasid 44 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kahanesid 20 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi hoiused kasvasid 71 miljoni euro võrra ja muu finantseering kasvas 40 miljoni euro võrra. Võrreldes 2024. aasta III kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 83 miljoni euro võrra (+5%). 2025. aasta III kvartalis oli finantseerimiskulu 2,3%, eelmisel aastal samal ajal 3,3%.

2025. aasta III kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 80 miljoni euro võrra (+4%), ulatudes 2,0 miljardi euroni. Suurimat kasvu näitas ärilaenude portfell, mis kasvas kvartaliga 48 miljonit eurot (+6%). Kodulaenu portfell kasvas 32 miljonit eurot (+4%), tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 2 miljonit eurot (+2%) ja liisingu portfell kahanes 2 miljonit eurot (-1%). 2024. aasta III kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 362 miljoni euro võrra (+22%).

2025. aasta III kvartalis oli Coop Panga viivises olev laenuportfell 2,3% tasemel. Aasta tagasi oli viivises olev laenuportfell 2,4% tasemel.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2025. aasta III kvartalis 0,7 miljonit eurot, mida on 0,7 miljonit eurot vähem kui eelmises kvartalis ja 0,4 miljonit eurot vähem kui oli 2024. aasta III kvartalis.

Coop Panga netotulud olid 2025. aasta III kvartalis 19,5 miljonit eurot, jäädes eelmise kvartaliga samale tasemele ja kahanedes aastases võrdluses 8%. Tegevuskulud ulatusid III kvartalis 10,5 miljoni euroni, kasvades kvartaalses võrdluses 4% ja aastases võrdluses 2%.

Coop Pank teenis 2025. aasta III kvartalis 7 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 5% rohkem kui eelmises kvartalis ja 19% vähem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli II kvartalis 54% ning omakapitali tootlus 12,5%.

Coop Pangal on 30.09.2025 seisuga 34 000 aktsionäri.

Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni kommentaar tulemustele:

„Eesti majandus ei ole veel uut kasvuhoogu sisse saanud, ent näeme juba pikemat aega, kuidas ettevõtete huvi investeeringute ja finantseeringute vastu kasvab. Kui ettevõtted viivad aktiivselt oma investeeringuid ellu, panustab see ka majanduse elavnemisse ja majanduskasvu.

Seda toetab ka juba kevadest alates stabiilseks muutunud intressikeskkond ning rahaturgude ennustus, et euribor jääb püsima 2% juurde. Kõik see soodustab ka laenuraha kasutamist ja panga finantseerimiskulu alanemist, mis hakkab toetama panga stabiilse kasumi pöördumist kasvukursile.

Kolmandas kvartalis näitas Coop Panga laenuportfell tugevat kasvu ja suurenes 80 miljoni euro võrra ja ületas esmakordselt 2 miljardi euro piiri, millega pank täitis enneaegselt endale 2027. aasta alguseks seatud strateegilise eesmärgi. Coop Panga hoiused kasvasid kolmandas kvartalis 105 miljoni euro võrra.

Kolmandas kvartalis muutusid Coop Panga juhatuse ja juhtkonna kooseisud. Nõukogu valis uueks juhatuse esimeheks Arko Kurtmanni ja uueks juhatuse liikmeks Lehar Küti. Panga juhtkonnaga liitus uus IT juht Alvar Pihlapuu ja ärikliendi finantseerimise äriliini juht Deiro Kaju.

Olulise sündmusena avas kolmandas kvartalis Coop Pangas oma kontod riik. Sellega on Coop Pank on teine eestimaine pank, kelle juures on Eesti riik oma kontod avanud. Nüüd saavad kõik teha ülekandeid nii maksu- ja tolliameti Coop Panga arvelduskontole maksude ja riiginõuete tasumiseks kui ka rahandusministeeriumi arvelduskontole riigilõivude ja muude riigile maksmiseks kuuluvate summade tasumiseks. Riigi usaldus Coop Panga vastu on meie jaoks suur tunnustus.

Coop Panga ärimahtude kasv, laenuportfelli kõrge kvaliteet ja kuluefektiivne juhtimine päädis Coop Panga jaoks kolmandas kvartalis korraliku puhaskasumiga 7 miljonit eurot. Panga kulude ja tulude suhe oli teises kvartalis 54% ning omakapitali tootlus 12,5%.“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes 2025 III kv 2025 II kv 2024 III kv 2025 9 kuud 2024 9 kuud Neto intressitulud 18 299 18 003 20 021 54 231 58 420 Neto teenustasutulud 1 100 1 166 1 040 3 420 3 054 Muud tegevustulud, neto 143 375 167 745 438 Netotulud kokku 19 543 19 544 21 227 58 397 61 913 Tööjõukulud -6 472 -5 917 -6 138 -17 968 -17 405 Turunduskulud -370 -453 -593 -1 182 -1 902 Rent, kontorikulud ja mat.pv kulum -683 -777 -729 -2 267 -2 299 IT kulud ja immat.pv kulum -1 903 -1 724 -1 579 -5 240 -4 457 Muud kulud -1 031 -1 220 -1 221 -3 414 -3 716 Tegevuskulud kokku -10 459 -10 091 -10 261 -30 069 -29 777 Kasum enne allahindluste kulu 9 083 9 453 10 967 28 327 32 135 Finantsvarade allahindlus -664 -1 367 -1 022 -2 257 -2 822 Kasum enne tulumaksu 8 419 8 086 9 945 26 070 29 313 Tulumaksu kulu -1 448 -1 437 -1 296 -4 537 -3 528 Aruandeperioodi puhaskasum 6 971 6 649 8 649 21 533 25 785 Puhaskasum aktsia kohta, eur 0,07 0,06 0,08 0,21 0,25 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eur 0,07 0,06 0,08 0,20 0,25





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 30.09.2025 30.06.2025 31.12.2024 30.09.2024 Raha ja raha ekvivalendid 416 495 356 473 343 678 404 472 Võlainstrumendid 52 647 47 832 37 751 37 445 Laenud klientidele 2 023 349 1 943 420 1 774 118 1 661 152 Muud varad 39 443 36 090 33 066 31 956 Varad kokku 2 531 934 2 383 816 2 188 614 2 135 025 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 957 852 1 816 313 1 886 145 1 838 626 Emiteeritud võlaväärtpaberid 254 676 253 537 0 0 Muud kohustised 28 752 30 645 27 683 28 026 Allutatud laenud 63 348 63 148 63 148 63 410 Kohustised kokku 2 304 629 2 163 642 1 976 977 1 930 062 Omakapital 227 305 220 174 211 637 204 963 Kohustised ja omakapital kokku 2 531 934 2 383 816 2 188 614 2 135 025

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus

Coop Pank korraldab 2025. aasta III kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 22. oktoobril 2025 kell 9.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil: https://bit.ly/CP-veebiseminar-registreeru-22102025



Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse Coop Panga kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 222 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

