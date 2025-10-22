Kokkuvõte Coop Panga 2025. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemusi tutvustavast veebiseminarist

Kolmapäeval, 22. oktoobril 2025 kell 9.00 toimus Coop Pank AS veebiseminar, kus panga juhatuse esimees Arko Kurtmann ja finantsjuht Paavo Truu tutvustasid panga 2025. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemusi. Veebiseminar toimus eesti keeles.

Coop Pank tänab kõiki osalejaid. Veebiseminari salvestus on huvilistele kättesaadav siit:

https://youtu.be/sJqfTjpt3x0





Coop Panga 2025. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemuste aruanne ja esitlus on leitavad siit:

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b717ff075ed5449408bd2c48bce9c4d22&lang=et





Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 222 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

