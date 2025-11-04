EfTEN United Property Fund’i 2025. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata majandustulemused

2025. aasta III kvartalis teenis EfTEN United Property Fund 426 tuhat eurot puhaskasumit (2024 III kvartal: 134 tuhat eurot). Fondi tulud kasvasid aastaga 176 tuhandelt eurolt 468 tuhande euroni, samal ajal kui kulud ei muutunud. Fondi varade maht oli 30.09.2025 seisuga 28 167 tuhat eurot (31.12.2024: 27 478 tuhat eurot).

EfTEN United Property Fund’i investeeringud toimisid 2025. aasta III kvartalis ootuspäraselt. Suuremates ärikinnisvaraobjektides, kuhu fond on investeerinud peamiselt läbi EfTEN Capitali AS-i poolt valitsetavate teiste fondide, püsis vakantsus eelmise kvartali tasemel.

Uus-Järveküla elurajooni arendusinvesteering on liikumas oma lõpufaasi. Juulis anti klientidele üle viimased kolmandas etapis valminud ridamajad. Saadud müügitulu arvelt tagastas Invego Uus-Järveküla OÜ fondile 128 tuhat eurot omaniklaenu intresse ja 1,092 miljonit eurot omaniklaenu põhiosa. Kokku on arendusettevõte 2025. aastal tagastanud fondile 2,73 miljoni euro ulatuses laenu põhiosa ja intresse. Kolmandas kvartalis lõpetati suurem osa elurajooni viimase, 32 ridamaja osast koosneva, ehitusetapi välistest ehitustöödest. Ehituse poolelt on jäänud lõpetada veel siseviimistlustööd. Kvartali lõpu seisuga oli klientide poolt broneerimata 25 ridamaja osa, mis on juba valminud või valmivad 2026. aasta kevadel. Lisaks on müümata üks ärimaa ning üks eramukrunt.

Bilansipäeva järgselt teatas fond investoritele tehtavast 420 tuhande euro suurusest väljamaksest, mille aluseks on alusfondidest ning Invego Uus-Järveküla OÜ-st laekunud tulud. Sellega on fond koos kevadel tehtud väljamaksega teinud investoritele 2025. aastal väljamakseid enam kui 9% ulatuses fondi turukapitalisatsioonist.

Koondkasumiaruanne

III kvartal 9 kuud 2025 2024 2025 2024 € tuhandetes TULUD Intressitulu 116 137 413 447 Alusfondidest välja makstud kasum 0 0 420 260 Intressikulu 0 0 -6 0 Muud finantstulud 0 0 4 5 Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt 352 39 1 427 -26 Tütarettevõtetelt 47 26 784 -114 Alusfondidelt 305 13 643 88 Tulud kokku 468 176 2 258 686 KULUD Tegevuskulud Valitsemistasud -26 -28 -82 -84 Fondi administreerimise kulud -5 -5 -22 -21 Muud tegevuskulud -11 -9 -49 -46 Tegevuskulud kokku -42 -42 -153 -151 Ärikasum/ -kahjum 426 134 2 105 535 Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum 426 134 2 105 535 Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) 0,17 0,05 0,85 0,22





Finantsseisundi aruanne

30.09.2025 31.12.2024 € tuhandetes VARAD Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 1 428 0 Lühiajalised hoiused 0 120 Antud laenud 1 917 3 519 Muud nõuded ja viitlaekumised 382 1 039 Käibevarad kokku 3 727 4 678 Põhivarad Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande 22 301 21 063 Investeeringud tütarettevõtjatesse 1 938 1 154 Alusfondidesse 20 363 19 909 Antud laenud 2 149 2 149 Põhivarad kokku 24 450 23 212 VARAD KOKKU 28 177 27 890 KOHUSTUSED Panga arvelduskrediit 0 400 Lühiajalised kohustused 10 12 Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 10 412 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 28 167 27 478 Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku 28 177 27 890





EfTEN United Property Fund 2025. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata majandustulemused on lisatud käesolevale teatele ja leitavad Fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/





Kristjan Tamla

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee





