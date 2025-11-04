EfTEN United Property Fund’i 2025. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata majandustulemused

 | Source: EFTEN UNITED PROPERTY FUND EFTEN UNITED PROPERTY FUND

2025. aasta III kvartalis teenis EfTEN United Property Fund 426 tuhat eurot puhaskasumit (2024 III kvartal: 134 tuhat eurot). Fondi tulud kasvasid aastaga 176 tuhandelt eurolt 468 tuhande euroni, samal ajal kui kulud ei muutunud. Fondi varade maht oli 30.09.2025 seisuga 28 167 tuhat eurot (31.12.2024: 27 478 tuhat eurot).

EfTEN United Property Fund’i investeeringud toimisid 2025. aasta III kvartalis ootuspäraselt. Suuremates ärikinnisvaraobjektides, kuhu fond on investeerinud peamiselt läbi EfTEN Capitali AS-i poolt valitsetavate teiste fondide, püsis vakantsus eelmise kvartali tasemel.

Uus-Järveküla elurajooni arendusinvesteering on liikumas oma lõpufaasi. Juulis anti klientidele üle viimased kolmandas etapis valminud ridamajad. Saadud müügitulu arvelt tagastas Invego Uus-Järveküla OÜ fondile 128 tuhat eurot omaniklaenu intresse ja 1,092 miljonit eurot omaniklaenu põhiosa. Kokku on arendusettevõte 2025. aastal tagastanud fondile 2,73 miljoni euro ulatuses laenu põhiosa ja intresse. Kolmandas kvartalis lõpetati suurem osa elurajooni viimase, 32 ridamaja osast koosneva, ehitusetapi välistest ehitustöödest. Ehituse poolelt on jäänud lõpetada veel siseviimistlustööd. Kvartali lõpu seisuga oli klientide poolt broneerimata 25 ridamaja osa, mis on juba valminud või valmivad 2026. aasta kevadel. Lisaks on müümata üks ärimaa ning üks eramukrunt.

Bilansipäeva järgselt teatas fond investoritele tehtavast 420 tuhande euro suurusest väljamaksest, mille aluseks on alusfondidest ning Invego Uus-Järveküla OÜ-st laekunud tulud. Sellega on fond koos kevadel tehtud väljamaksega teinud investoritele 2025. aastal väljamakseid enam kui 9% ulatuses fondi turukapitalisatsioonist.

Koondkasumiaruanne

 III kvartal9 kuud
 2025202420252024
€ tuhandetes    
TULUD    
Intressitulu116 137 413 447 
Alusfondidest välja makstud kasum420 260 
Intressikulu-6 
Muud finantstulud
Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt352 39 1 427 -26 
   Tütarettevõtetelt47 26 784 -114 
   Alusfondidelt305 13 643 88 
Tulud kokku468 176 2 258 686 
     
KULUD    
Tegevuskulud    
   Valitsemistasud-26 -28 -82 -84 
   Fondi administreerimise kulud-5 -5 -22 -21 
   Muud tegevuskulud-11 -9 -49 -46 
Tegevuskulud kokku-42 -42 -153 -151 
     
Ärikasum/ -kahjum426 134 2 105 535 
Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum426 134 2 105 535 
     
Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes)0,17 0,05 0,85 0,22 


Finantsseisundi aruanne

 30.09.202531.12.2024
€ tuhandetes  
VARAD  
Käibevarad  
Raha ja raha ekvivalendid1 428 0
Lühiajalised hoiused120
Antud laenud1 917 3 519
Muud nõuded ja viitlaekumised382 1 039
Käibevarad kokku3 727 4 678
   
Põhivarad  
Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande22 301 21 063
   Investeeringud tütarettevõtjatesse1 938 1 154
   Alusfondidesse20 363 19 909
Antud laenud2 149 2 149
Põhivarad kokku24 450 23 212
VARAD KOKKU28 177 27 890
   
KOHUSTUSED  
Panga arvelduskrediit0400
Lühiajalised kohustused1012
Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus10412
   
FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS  
Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus28 16727 478
Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku28 17727 890


EfTEN United Property Fund 2025. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata majandustulemused on lisatud käesolevale teatele ja leitavad Fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/


Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee


Manus


Attachments

EUPF_9_kuud_2025_EST

Recommended Reading