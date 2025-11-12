Coop Pank AS 2025. aasta oktoobri tulemused

Coop Panga 2025. aasta oktoobri majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas oktoobris 1700 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 1400 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 224 000-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 106 800-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 10%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas oktoobris 42 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,95 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 31 miljoni euro võrra ja eraklientide hoiused kasvasid 1 miljoni euro võrra. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 10 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 77 miljoni euro võrra ehk 4%.

Panga laenuportfell kasvas oktoobris 15 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 2,03 miljardi euroni. Kodulaenud kasvasid 15 miljonit eurot ja ärilaenud kahanesid 1 miljonit eurot. Tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 1 miljoni euro võrra ja liisinguportfell püsis stabiilsena. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 355 miljonit eurot ehk 21%.

Oktoobris tehti laenude allahindluseid 0,3 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta kümne esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kahanenud 5% ja tegevuskulud kasvanud 1%.

Pank teenis oktoobris 2,2 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta kümne esimese kuuga on pank teeninud kokku 23,8 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 16% vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli oktoobris 11,6% ja kulu-tulu suhe 55%.





Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni kommentaar:

„Kuna inflatsioon püsib Euroopa Keskpanga eesmärgiks seatud 2% tasemel, jättis keskpank oktoobris baasintressimäärad muutmata, mis toetab euroalal stabiilse intressikeskkonna jätkumist.

Eesti majanduse järkjärgulisest taastumisest räägib nii panga laenuportfelli jätkuv kasv kui ka oktoobri lõpus antud statistikaameti hinnang, mille kohaselt kasvas majandus tänavu kolmandas kvartalis võrreldes 2024. aasta kolmanda kvartaliga 0,9%. Samuti liiguvad tõusutrendis väliskaubanduse näitajad.

1. oktoobril avas Coop Pangas oma kontod riik. Sellega on Coop Pank on teine eestimaine pank, kelle juures on Eesti riik oma kontod avanud. Riigi usaldus Coop Panga vastu on meie jaoks suur tunnustus. Samuti liidestas Coop Pank ennast oktoobris järgmise rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormiga, mis suurendab panga valikuid ressursi kaasamisel ja vähendab riske.

Oktoobris jõustusid Coop Pangas mitmed maksete tegemisega seotud muudatused. Osa muudatusi tulenesid Euroopa-ülesest välkmaksete määrusest ja osa panga tehnoloogilisest uuendusest. Kuna nüüd pakuvad välkmakseid lisaks Coop Pangale ka kõik teised pangad liiguvad kõik eurodes tehtavad era- ja äriklientide üksikmaksed koheselt ehk 10 sekundi jooksul. Samuti lisandusid uued turvalisust ja teadlikkust suurendavad võimalused: makse saaja nime ja kontonumbri vastavuse kontroll ning välkmakse limiit. Muudatuste eesmärk on kohandada maksed inimeste ootustega: need peavad olema kiired, läbipaistvad ja kontrollitavad.

Juunis alustas Coop Pank Eestis esimese suuremahulise cashback tüüpi lojaalsusprogrammiga ja maksab oma klientidele Coopi kaupluses tehtud ostude ees 1% raha pangakontole tagasi maksnud. Viie kuuga on pank oma klientidele ostupreemiana tagasi üle 170 800 euro ja uudne programm on toonud pangale juurde palju aktiivselt arveldavaid kliente. Klientide aktiivsust toetab praegu ka terve oktoobri kestev topelt hoiuse intressi kampaania ja kuni jaanuarini kestev palga ületoomiseks suunatud autoloosikampaania.

Stabiilne intressikeskkond, majanduskeskkonna elavnemine soodustab laenuraha kasutamist ja panga finantseerimiskulu alanemist. Koos kulude kontrolli all hoidmise ja teenuste ning pakkumiste laienemisega hakkab see toetama panga stabiilse kasumi pöördumist kasvukursile. Oktoobris teenis Coop Pank 2,2 miljonit eurot puhaskasumit. Panga omakapitali tootlus oli augustis 11,6% ja kulu-tulu suhe 55%.“

Coop Panga põhjalikumad finantsaruanded on leitavad aadressil:

https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 224 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

