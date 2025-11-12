Statkraft åpner Tysklands største sol- og batterilagringsanlegg under EEG

(Zerbst, Tyskland / Oslo, Norge, 12. november 2025) – Statkraft, Europas største leverandør av fornybar energi, har i dag åpnet Tysklands største hybride sol- og batterilagringsanlegg under den tyske fornybarloven (EEG).



- Med Zerbst solpark har vi gjennomført et stort energiprosjekt på en rask og effektiv måte. Prosjektet viser at vi er en pålitelig partner for kraftutbyggingsprosjekter og en av de viktigste aktørene i den tyske energiomstillingen, sier Barbara Flesche, konserndirektør for Europa i Statkraft.



Statkraft har investert 45 millioner euro i hybridanlegget som er bygget i et tidligere grustak. Solparken på 46,4 MW produserer nesten 50 000 MWh fornybar energi per år – nok til å forsyne rundt 14 000 husholdninger og spare cirka 32 000 tonn CO₂ årlig. Anlegget mottar et markedsbasert pristillegg gjennom EEG.



De 1408 litium-ion-batteriene med en samlet effekt på 16 MW, kan lagre opptil 57 MWh elektrisitet. De kan lagre overskuddsstrøm fra solcellene på dagtid og levere den på strømnettet om kvelden eller natten når det ikke produseres solkraft. På denne måten øker batteriene lønnsomheten til solparken og bidrar samtidig til å stabilisere både strømnettet og strømprisene. Anlegget har levert energi på nettet siden oktober, og ble bygget i løpet av kun 12 måneder.



Det fornybare hybridanlegget i Zerbst er det første i sitt slag for Statkraft som prosjektutvikler i Tyskland. De siste årene har selskapet utviklet prosjekter løpende og har nå en prosjektportefølje innen vind, sol og lagring med et samlet potensiale på 4 000 MW.



- Zerbst solpark er et godt eksempel på hvordan energiomstillingen i Sachsen-Anhalt lykkes. Med dette prosjektet viser delstaten at vi kan gjennomføre energiomstillingen pragmatisk og effektivt. Den innovative lagringsteknologien gjør dette hybridanlegget til en viktig brikke for nettstabilitet og pålitelig energiforsyning. Vi trenger slike utstillingsprosjekter over hele landet, sa ministerpresident Dr. Reiner Haseloff i delstaten Sachsen-Anhalt da han åpnet anlegget onsdag.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har nær 7000 ansatte i mer enn 20 land.