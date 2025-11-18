„Telia Lietuva“ veiklos rezultatų skelbimo 2026 m. datos

Informuojame, kad 2026 metais Telia Lietuva, AB veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:
- sausio 29 d. – 2025 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;
- kovo 27 d. – auditorių patikrinta 2025 m. metinė finansinė atskaitomybė;
- balandžio 24 d. – 2026 m. 3 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;
- liepos 17 d. – 2026 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;
- spalio 22 d. – 2026 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
2026 m. balandžio 28 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
88,15 proc. „Telia Lietuva“ akcijų valdo telekomunikacijų bendrovė „Telia Company AB“ (Švedija).
„Telia Lietuva“ akcijomis prekiaujama „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje (simbolis – TEL1L), o „Telia Company“ akcijos yra įtrauktos į „Nasdaq Stockholm“ ir „Nasdaq Helsinki“ vertybinių popierių biržų sąrašus.
Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. +370 5 236 78 78,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt