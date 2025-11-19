Coop Pank pikendab Heikko Mäe volitusi Coop Pank AS-i juhatuses

Coop Pank AS nomineerimiskomitee ettepanekul otsustas Coop Pank AS nõukogu 19. novembril 2025 pikendada juhatuse liikme Heikko Mäe volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks alates eelneva ametiaja lõppemisest, s.o tähtajaga kuni 11.02.2029. Ühtlasi pikendati Heikko Mäe volitusi Coop Panga tütarettevõtete Coop Liising ASi ning Coop Kindlustusmaakler ASi nõukogude liikmena.

Heikko Mäe on alates veebruarist 2020 Coop Pank ASi juhatuse liige ja riskijuht. Lisaks Coop Panga juhatuse liikmele on Heikko Mäe ka Coop Panga tütarettevõtte Coop Liising ASi ja Coop Kindlustusmaakler ASi nõukogu liige ning SIA Prana Property juhatuse liige.

Heikko Mäe omab 164 070 Coop Pank ASi aktsiat ja talle on väljastatud optsioon 47 900 aktsiale realiseerimistähtajaga aastal 2026, optsioon 86 200 aktsiale realiseerimistähtajaga aastal 2027 ning optsioon 83 500 aktsiale realiseerimistähtajaga aastal 2028.