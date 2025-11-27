Leedri korteriarendusprojekti käivitamine (Tartu vald, Eesti)

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv OÜ Merko Kodud on otsustanud käivitada Tartu vallas Leedri arendusprojekti esimese etapi. Kogu projekti arendusmaht hõlmab kokku kuues kortermajas 144 korteri ehitust. Esimese etapi raames valmib 2027. aasta mais aadressidel Leedripuu 1 ja Leedripuu 2 kaks kortermaja kokku 48 korteriga.

Leedri kodude (merko.ee/leedri) kolmekorruseliste A-energiaklassiga hoonete korterite suurused jäävad vahemikku 44–102 ruutmeetrit ja ruutmeetri hinnad algavad 2830 eurost. Hoonete ümber rajab Merko parkimiskohad ning haljastuse.

OÜ Merko Kodud (merko.ee/kodud) on Eesti tuntuim ja usaldusväärseim elukondliku kinnisvara arendaja. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: OÜ Merko Kodud juhatuse liige Indrek Tarto, tel +372 680 5105.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.

