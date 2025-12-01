Coop Pank AS valmistab ette oma aktsiate tagasiostu

Coop Pank AS (edaspidi Pank) valmistab ette oma aktsiate tagasiostu. Oma aktsiate omandamise eesmärk on optsiooniprogrammi realiseerimiseks vajalike aktsiate omandamine. Oma aktsiaid plaanitakse tagasi osta mahus kuni 3% kõikidest Panga aktsiatest.

Oma aktsiate omandamise eelduseks on Panga aktsionäride üldkoosoleku vastavasisuline otsus ning Finantsinspektsiooni luba, mille saamiseks esitas Pank taotluse täna, 01. detsembril 2025. Oma aktsiate tagasiostmise tehingute tingimused ja ajakava pannakse paika pärast Finantsinspektsioonilt vajaliku loa saamist ja aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist.

Juhatusel on plaanis vastava otsuse ettepanek teha 2026. aasta aprillis toimuvale korralisele aktsionäride üldkoosolekule.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee



Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 224 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.