Coop Pank AS 2025. aasta novembri tulemused

Coop Panga 2025. aasta novembri majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas novembris 1800 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 1000 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 225 800-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 107 800-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 10%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas novembris 24 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,97 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 22 miljoni euro võrra ja eraklientide hoiused kasvasid 11 miljoni euro võrra. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kahanes 9 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 138 miljoni euro võrra ehk 8%.

Panga laenuportfell kasvas novembris 28 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 2,06 miljardi euroni. Ärilaenud kasvasid 18 miljonit eurot ja kodulaenud kasvasid 9 miljonit eurot. Liisinguportfell kasvas 1 miljonit eurot ja tarbimisfinantseerimise portfell püsis stabiilsena. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 365 miljonit eurot ehk 21%.

Novembris tehti laenude allahindluseid 0,1 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta üheteistkümne kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kahanenud 4% ja tegevuskulud kasvanud 2%.

Pank teenis novembris 2,7 miljonit eurot puhaskasumit. Üheteistkümne kuuga on pank teeninud kokku 26,5 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 12% vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli novembris 14,3% ja kulu-tulu suhe 54%.





Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni kommentaar:

„Novembris näitasid nii panga laenu kui ka hoiuste portfellid head kasvu. Äriklientide hoiused kasvasid 22 miljonit eurot ja eraklientide hoiused kasvasid 11 miljonit eurot. Ärilaenud kasvasid novembris 18 miljoni euro võrra ja kodulaenud 9 miljoni euro võrra.

Näeme, et tänu stabiliseerunud intressikeskkonnale on panga intressitulude langus peatunud, mis hakkab avaldama positiivset mõju panga kasumimarginaalile. Novembrikuu tulemusi mõjutas oluliselt ka ühe probleemse laenukliendi juhtumi edukas lahendamine, kust vabanes provisjone ja tekkis ka erakorralist muud tulu.

Novembris kinnitas reitinguagentuur Moody’s Coop Panga reitinguhinnangu senisel tasemel positiivse väljavaatega. Pangahoiuste reiting kinnitati tasemel Baa2, reitingu väljavaade on jätkuvalt positiivne. See näitab, et reitinguagentuuri hinnangul on Coop Pank usaldusväärne, tugeva kasumlikkusega, hästi kapitaliseeritud ja kvaliteetse krediidiportfelliga pank.

Novembris teenis Coop Pank korraliku kasumi 2,7 miljonit eurot ja üheteistkümne kuuga on pank teeninud kokku 26,5 miljonit eurot puhaskasumit. Panga omakapitali tootlus oli novembris 14,3% ja kulu-tulu suhe 54%.“

Coop Panga põhjalikumad finantsaruanded on leitavad aadressil:

https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 225 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

